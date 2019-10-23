سياسة
3 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة تنشر خامس نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية
نشرت الأمم المتحدة، الأربعاء، خامس نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة "الحوثي" في محافظة الحديدة، غربي اليمن، بعد أن نشرت 4 نقاط في قطاعات مختلفة في وقت سابق.
الأمم المتحدة تنشر خامس نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية
الأمم المتحدة تنشر خامس نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة "الحوثي" في محافظة الحديدة / AA
23 أكتوبر 2019

نشرت الأمم المتحدة، الأربعاء، خامس نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة "الحوثي" في محافظة الحديدة، غربي اليمن، بعد أن نشرت 4 نقاط في قطاعات مختلفة في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة (تتبع للحكومة) في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، للأناضول، إن "الأمم المتحدة نشرت اليوم، خامس نقاط ضباط الارتباط الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار، في منطقة (كيلو 7) شمال مطار الحديدة، جنوبي المدينة".

وخلال الأربعة الأيام الماضية، نشرت الأمم المتحدة 4 نقاط، لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، وقوس النصر "شرقي المدينة"، ‎ومنطقة المنظر "جنوبي المدينة" بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أباهيجيت جوها.

وأوضح الدبيش أنه كان من المقرر الانتشار في 4 نقاط فقط، حسب اتفاق اللجنة الثلاثية (تضم ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثي"، ويرأسها الجنرال الأممي أباهيجيت جوها، كبير المراقبين الدوليين)، إلا أن اللجنة أقرت، الثلاثاء، إنشاء نقطة خامسة في منطقة (كيلو 7)".

وأشار إلى أن رئيس الفريق الأممي توجه من منطقة "كيلو 4" إلى "كيلو 7" حيث تم نشر نقطة المراقبة، مشياً على الأقدام لصعوبة الوصول إليها بالسيارات نتيجة كثافة الألغام المزروعة من قبل "الحوثيين".

وتأتي عملية الانتشار الخامسة في إطار خفض التصعيد بالمنطقة واتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع بين الجانبين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ووفقاً لآلية تهدئة تم الموافقة عليها باجتماع سابق للجنة الثلاثية، حسب المصدر ذاته.

ومن المقرر أن تتواصل تجربة وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وفي حال نجاحها سيتم تنفيذها في المناطق الأكثر سخونة مثل الدريهمي، والجبلية، وحيس، غربي المدينة، حسب المصدر ذاته.

وتتبادل الحكومة و"الحوثيون" اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحُديدة، بموجب الاتفاق الموقع في ستوكهولم، يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتسببت الحرب المستمرة للعام الخامس في تردّي الأوضاع في اليمن، حيث بات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ عام 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us