أعلنت وزارة الدفاع التركية عن بدء الإجراءات المشتركة في إطار الاتفاق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته، الأربعاء، إنه لم يعد هناك داعٍ لتنفيذ عملية جديدة خارج نطاق العملية الحالية في هذه المرحلة وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وأكد البيان أن عملية نبع السلام ساهمت بشكل كبير في تطهير المنطقة من الإرهاب، وإنهاء الاضطهاد والظلم الواقع على السكان المحليين من قبل التنظيمات الإرهابية.

كما شدد البيان على أنه سيتم إزالة أكبر عامل يؤجج الهجرة، وذلك من خلال القضاء على الإرهاب في المنطقة.

والثلاثاء، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية روسية انتهت بالتوصل لاتفاق حول انسحاب تنظيم YPG الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.