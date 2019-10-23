أعلنت الشرطة البريطانية العثور على 39 جثة، الأربعاء، داخل حاوية شاحنة يعتقد أنها قدمت من بلغاريا بينما تم توقيف السائق المنحدر من إيرلندا الشمالية بتهمة القتل.

وأفاد بيان صدر عن شرطة منطقة إسيكس "هذه حادثة مأساوية فقد عدد كبير من الناس حياتهم فيها"، مشيراً إلى أنه تم إعلان وفاة الضحايا في مجمع صناعي في مدينة غريز، شرق لندن.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في الواقعة، وصفته بأنه "واحد من أكبر التحقيقات في جرائم القتل بالبلاد"، حسبما نقلت صحيقة "ذا صن" البريطانية.

وذكرت الشرطة أن خدمة الإسعاف أبلغت الشرطة بعد اكتشاف حاوية شاحنة عُثر بداخلها على أشخاص في مجمع ووترغليد الصناعي.

وقال قائد شرطة إسيكس آندرو مارينر "نقوم بعملية التعرّف على الضحايا. لكن أتوقع بأن تستغرق وقتاً طويلاً". وأضاف "نعتقد أن الشاحنة قدمت من بلغاريا".

وأضاف "أوقفنا سائق الشاحنة على خلفية الحادثة بينما لا يزال محتجزاً لدى الشرطة في وقت تتواصل تحقيقاتنا".