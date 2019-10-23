شدّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو على أن أكبر بلدين في العالم روسيا وأمريكا، قَبِلا بشرعية عملية "نبع السلام" التي نفذتها تركيا شرق نهر الفرات.

جاء ذلك خلال استضافة وزير الخارجية على طاولة الاجتماع الصباحي لمحرري وكالة الأناضول، الأربعاء.

وقال جاوش أوغلو إن "التاريخ سجل اتفاقيتي تركيا مع أمريكا وروسيا بخصوص سوريا على أنهما نجاح سياسي ودبلوماسي".

وأضاف: "إرهابيو PKK/YPG سينسحبون 30 كيلومتراً من الحدود التركية نحو الجنوب بما في ذلك القامشلي".

وبيّن أن "الجهود التي تبذلها تركيا منعت الإرهابيين من إقامة دولة لهم شمال سوريا".

وقال: "تمكنت تركيا في غضون 5 أيام من إبرام اتفاقين مع أكبر قوتين في العالم، يعدان مهمين جداً لأمننا القومي".

وأشار إلى أهمية الاتفاقين المبرمين مع واشنطن وموسكو في إطار المطالب المشروعة لأنقرة، وذلك لتبديد المخاوف الأمنية لبلاده.

وتابع: "تم قبول شرعية عملية نبع السلام من جانب كلٍّ من الولايات المتحدة وروسيا في غضون 5 أيام".

وتطرق إلى ردود الأفعال السلبية على العملية بقوله: "ردود الأفعال على نبع السلام كانت أكثر من تلك التي استهدفت عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون ونحن قمنا بالرد عليها".

وأضاف: "تزايدت تلك الردود بسبب إحباطنا مكيدة كبيرة حيكت ضدنا ومنعنا الإرهابيين من إقامة دولة".

وتابع قائلاً: "منعُنا الإرهابيين من إقامة دولة أزعج دولاً على رأسها إسرائيل وفرنسا".

وخاطب الذين يقولون إن لدى تركيا مخاوف مشروعة، وإنهم يدركون ذلك، فقال: "بما أنّ مخاوفنا مشروعة فإن العملية التي أطلقناها بموجب حقوقنا النابعة عن القانون الدولي أيضاً مشروعة".

وأكد على التزام بلاده باحترام وحدة الأراضي السورية أكثر من أي بلد آخر، وأضاف: "سيتم الحفاظ على الوضع الراهن في هذا الوقت، حتى تحقيق حل سياسي".

وأشار إلى إعلان الجانب الأمريكي، مساء الثلاثاء، انسحاب تنظيم PKK/YPG من منطقة عملية "نبع السلام"، وقال: "سنقوم بتحييد أي عنصر إرهابي إذا وقف في طريقنا".

ولفت إلى عودة 365 ألف سوري إلى مناطق محررة من إرهابي تنظيمي PKK/YPG، وداعش شمالي سوريا.

وبخصوص الاتفاق التركي الروسي المبرم بسوتشي، الثلاثاء، أوضح جاوش أوغلو: "وفقاً للاتفاق فإن المنطقة الآمنة تبدأ من نهر الفرات بما فيها عين العرب وشرقي القامشلي وتمتد حتى الحدود العراقية".

وأضاف: "سيتم إخراج الإرهابيين وأسلحتهم حتى عمق 30 كم خلال 150 ساعة (من الحدود السورية التركية)".

ووأوضح أن تركيا وروسيا ستبدآن بتسيير دوريات مشتركة غرب وشرق منطقة عملية نبع السلام بعمق 10 كم، باستثناء مدينة القامشلي عقب انتهاء مهلة الـ 150 ساعة.

وأكد أن عملية نبع السلام "خطوة مهمة بخصوص عودة السوريين إلى بلادهم".

والثلاثاء، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية روسية انتهت بالتوصل لاتفاق حول انسحاب تنظيم YPG الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.