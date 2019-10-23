قال ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي إن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول لا تزال عند المدعي العام التركي، وفي انتظار أن تُنقل القضية للقضاء، وسيُظهر الادعاء العام أدلّته وطريقة جمع الأدلة وسيقدم اتهاماته بعدما طالب بتوقيف 15 متهماً سعودياً، وسوف يعلن للرأي العام ما يملك في هذا الإطار.

وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكاراً واسعاً لم يهدأ حتى اليوم.

جاءت تصريحات أقطاي لـTRT عربي على هامش النسخة الثالثة لأعمال المنتدى الفكري الذي تنظّمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية TRT WORLD، بمشاركة شخصيات تركية وعالمية بارزة على رأسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف أقطاي "المواقف التي تتخذها السعودية تجاه تركيا غير عقلانية، ولو أن الأمر مجرد انتقام من تركيا بسبب قضية خاشقجي، فموقف تركيا في القضية يتعلق بموضوع العدل لا غير".

وتابع "هناك جريمة ونطلب معرفة الجاني، فنحن نطرح الأسئلة أمام العالم وأمام المملكة العربية السعودية للوصول إلى العدالة في القضية".

وأوضح أقطاي "لو أن السعودية تتعاون منذ البداية مع تركيا ما كانت هذه الجريمة لتحدث، وما كانت سمحت لهؤلاء الموظفين أن ينفذوا جريمة على الأراضي التركية".

وحول كيفية تعامل تركيا مع التصعيد السعودي، يرى أقطاي أن السلوك السعودي يفاجئ تركيا، ويضيف "من يضيّع صداقة تركيا يضيّع الكثير، تركيا ليست دولة هينة وصداقتها غالية ومخلصة".

وأشار أقطاي إلى أن "تركيا لا تعرف التآمر على أحد، ولا سيما الأصدقاء، وما رأيناه من المملكة العربية السعودية فاجأنا، ونحن نؤكد على إخلاصنا ولا نريد سوى الخير للسعودية، وكل من نحن على علاقة معه، فتركيا لا تعرف في قاموس تعاملاتها الدولية المؤامرات مثل ما رأيناه من بعض الدول".

واختتم أقطاي تصريحاته بقوله "لا تريد تركيا في قضية خاشقجي سوى خير السعودية وخير الجميع، وعلى ذلك نطلب الكشف عن المجرمين، ونطالب بتحقيق بالعدالة، وهذا هو حقنا، وهو مسؤوليتنا أيضاً، ولا يجوز لنا تجاهل ما جرى في هذه الجريمة البشعة التي وقعت على الأراضي التركية".