قطاع غزة ـــ لوهلة قد تندهش عندما تصعد إلى سيارة سعد الله عنابة وتذهب إلى حيث وجهتك وتكتشف أنه يمارس مهنة "السياقة" بلا أقدام، سعد الله عنابة فلسطيني، قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف مجموعة من الفلسطينيين أواخر عام 2004، فقد على إثرها قدميه الاثنتين، واستشهد أصدقائه في ذلك القصف الذي قلب حياته رأساً على عقب.

عنابة، يبلغ من العمر 36 عاماً، يعيش في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة داخل منزل بسيط تعلوه ألواح (الزينقو)، متزوج وله ثلاثة من الأطفال، بعد إصابته ذهب عنابة في رحلة من العلاج إلى المستشفيات المصرية، بعد محاولات عديدة لعلاجه قرر الأطباء آنذاك بتر قدميه، سنوات من العلاج مرت والتكاليف المادية ازدادت على سعد الله الذي لم يتقبل وضعه وهو بنصف جسد، لكنه بعد ذلك بدأ يتأقلم مع عالمه الجديد.

العمل بلا أقدام

قبل إصابة سعد الله كان يعمل كموظف بالسلطة الفلسطينية، واستمر راتبه حتى بعد الإصابة، لكن بعد تقليص الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لموظفيها لم يعد الراتب يكفيه نتيجة حجم الديون المتراكمة عليه جراء تكاليف علاجه ليزداد وضعه سواء، فكر كثيراً بالعمل في مهنة تكون مناسبة لوضعه الصحي والعودة لممارسة حياته كما كانت قبل الإصابة.

لم يكن لسعد الله خيار سوى أن يعمل سائق تاكسي من أجل توفير متطلبات عائلته، تلك السيارة اشتراها بالتقسيط وذهب بها إلى ورشة خاصة بصيانة السيارات، وقام بتحويلها بما يتناسب مع وضعه الصحي بوضعه لآلات التحكم قرب يديه التي يتحكم بإيقاف السيارة وتشغيلها من خلالهما.

ركاب السيارة يشعرون بالدهشة والغرابة

صعدنا سيارة سعد الله ورافقناه في رحلة عمله اليومية على سيارته، فمع صباح كل يوم يبدأ بكوب من القهوة مع أغاني فيروز الصباحية، يستقل سيارته ويبدأ بالتجوال في شوارع مدينة خانيونس بحثاً عن ركاب يقلهم مقابل أجر مادي بسيط، على آخر الشارع الساحلي المؤدي إلى شاطئ البحر صعد إلى جوارنا الشاب حلمي زعرب وصديقه وقد تفاجآ بأن من يقود السيارة بلا أقدام.

يقول زعرب: "هذه المرة الأولى في حياتي التي أصعد بها مع سائق وأكتشف أنه بلا أقدام، فعندما قمت بإعطائه ثمن المواصلة في منتصف الطريق لفت انتباهي أن صاحب السيارة التي أركب بها ليس له أقدام، عندها شعرت بالدهشة لأن الأقدام شيء أساسي في مهنة السياقة".

ويشير زعرب إلى أنه سعيد جداً بمشاهدة هذا السائق الذي يعطي الأمل لكثير من الأشخاص من ذوي الإعاقة والذين يُعتبرون من الفئات المهمشة داخل المجتمع، فسعد الله أثبت أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمكنهم العمل كما الأسوياء، فلا فرق بينهم".

يزور أصدقاءه الشهداء ونصف جسده

نزل زعرب من السيارة إلى وجهته، ثم ذهب سعد الله بنا إلى حيث المكان الذي يفضله وتحديداً إلى المقبرة، يقول: "عندما أنتهي من العمل أذهب إلى المقبرة التي دفن فيها أصدقائي بهدف قراءة الفاتحة على أرواح أصدقائي الثلاثة لأني أفتقدهم دائماً، إضافة إلى أن المقبرة تعتبر مكاناً هادئاً بالنسبة إليّ".

ويتابع قائلاً: "أما نصف جسدي فأقوم بزيارته دون قراءة الفاتحة كونه لا يعتبر روحاً وهذا لا يجوز بالدين الإسلامي".

ويضيف لـTRT عربي: "بعد إصابتي مررت بأوضاع اقتصادية صعبة كوني المعيل الوحيد للعائلة، في البداية كان الناس يواجهون صعوبة في تقبل الركوب معي، ولكن بعد ذلك أصبحت معروفاً لديهم، وأصبحوا لا يواجهون أي مشكلة في الركوب بسيارتي التي أصبحت مميزة بالنسبة إليهم"، مبيناً أنه لا يستطيع العمل على السيارة سوى لمدة 5 ساعات بشكل يومي لأنه إذا طالت المدة التي يجلس بها على كرسي القيادة فإن ذلك يؤلم ظهره.

ويتابع قائلاً: "أعمل بنظام خدمة التوصيل فتوجد مجموعة من الزبائن تتواصل معي من أجل توصيلهم ويشعرون بالسعادة والأمل عندما يصعدون سيارتي".

الشاب محمد أبو حمد واحد من الذين يتعاملون مع سعد الله بنظام الطلبات، يقول: "في المرة الأولى التي ركبت بها مع السائق سعد الله شعرت بالغرابة، ورأيت في عينيه التحدي والإصرار والعزيمة التي تنقص أي شخص من أجل أن يصل إلى تحقيق أهدافه.

ويبين أبو حمد أنه يجب على المسؤولين داخل قطاع غزة والمؤسسات التي تهتم بذوي الإعاقة أن تدعم سعد الله وأمثاله من أجل أن يكونوا أشخاصاً محاربين لإعاقتهم".

"ذهبت إليه زاحفاً"

وعن المواقف الطريفة التي حدثت مع سعد الله أثناء عمله، يقول سعد الله: "في أحد الأيام وأثناء عملي قابلت في الطريق حاجز شرطة، فتوقفت على الحاجز، وطلب مني الشرطي أن أقوم بفتح مؤخرة السيارة، فقلت له أفتحها أنت، فشعر بالغضب، فأصر أن أنزل من السيارة وعندما نزلت شعر الشرطي بالصدمة والخوف كوني ذهبت إليه زاحفاً على الأرض".

ومع نهاية رحلة سعد الله على سيارته يذهب بما في جعبته من نقود تقارب الـ20 شيكلاً (أربعة دولارات) إلى منزله ويستقبل أبنائه بابتسامة على الرغم من أن المبلغ لا يكفيه لتلبية احتياجاته، فالسيارة استطاعت إخراجه من الحالة النفسية الصعبة التي مر بها بعد إصابته، وأنها جعلته يتعامل مع الناس ويعيش معهم تفاصيل حياتهم الحلوة والمرة ويتقبل حالته الجديدة.

في النهاية يأمل سعد الله أن يسافر ويستكمل رحلة علاجه ويقوم بتركيب أطراف صناعية، موجهاً رسالة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بأن لا يستسلموا لأن الحياة ستكون جميلة إذا حاربنا الصعوبات وتغلبنا على العقبات التي تواجهنا.