سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019
الرئيسان التركي ونظيره الروسي يتوصلان إلى اتفاق يقضي بانسحاب التنظيمات الإرهابية من المنطقة الآمنة شمالي سوريا خلال 150 ساعة / AA
23 أكتوبر 2019

أهم الأحداث:

روسيا وتركيا يتوصلان إلى اتفاق حول المنطقة الآمنة شمالي سوريا يقضي بانسحاب YPG الإرهابي خلال 150 ساعة، واختتام فاعليات النسخة الثالثة من منتدى TRT World.

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الحريري X الشعب

اتفاق تركي-روسي على انسحاب YPG الإرهابي من المنطقة الآمنة خلال 150 ساعة

    أعلن الرئيسان التركي والروسي مساء الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك، التوصل إلى اتفاق ثنائي حول المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وانسحاب مسلحي تنظيم YPG الإرهابي من شمالي سوريا بعمق 30 كلم عن الحدود التركية. [TRT عربي]

    وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اتفاقاً مهمّاً توصل إليه بعد محادثات استمرت نحو خمس ساعات مع الجانب الروسي في مدينة سوتشي، وذلك قبل وقت قصير من انتهاء مهلة الـ120 ساعة التي منحتها تركيا للولايات المتحدة لسحب مسلحي تنظيم YPG الإرهابي من المنطقة الآمنة على عمق 32 كلم. [TRT عربي]

    وأكد أردوغان أن الهدف الرئيسي لعملية نبع السلام هو إخراج الإرهابيين من المنطقة وتأمين عودة السوريين إلى مناطقهم. وقال: "سيخرج إرهابيو تنظيم YPG مع أسلحتهم من المنطقة حتى عمق 30 كلم خلال مدة 150 ساعة تبدأ الساعة 12:00 ظهر الأربعاء"، كما لفت الرئيس التركي إلى أن تنظيم YPG سينسحب من تل رفعت ومنبج. [الأناضول]

    اختتام فاعليات النسخة الثالثة من منتدى TRT World

    اختتمت النسخة الثالثة لأعمال المنتدى الفكري الذي تنظّمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية TRT WORLD، بعد نهاية أعمال اليوم الثاني تحت شعار "أزمة العولمة: الفرص والمخاطر". [TRT عربي]

    وشارك في المنتدى شخصيات تركية وعالمية بارزة على رأسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وآخر رئيس وزراء للجمهورية التركية بن علي يلدريم، وزعيم حركة النهضة التونسية الفائزة بالمركز الأول في الانتخابات التونسية الأخيرة راشد الغنوشي. [TRT عربي]

    وعلى صعيد ما ناقشه اليوم الثاني من المنتدى، استمرت جلساته المعلن عنها في جدول الأعمال بحضور سياسيين ورجال أعمال وناشطين وصحفيين وشخصيات بارزة محلية وعالمية. [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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