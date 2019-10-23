سياسة
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وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة
وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر صباح الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة غير معلن عنها، لمناقشة مسألة انسحاب قوات بلاده من سوريا إلى العراق.
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يصل إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة غير معلنة / AFP
23 أكتوبر 2019

وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر صباح الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة غير معلن عنها.

ومن المقرر أن يعقد إسبر اجتماعاً مع نظيره العراقي نجاح الشمري، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، كما يُتوقع أن يناقش إسبر مع المسؤولين مسألة انسحاب قوات بلاده من سوريا إلى العراق.

وتأتي زيارة إسبر إلى بغداد بعد يوم من انسحاب قوات أمريكية من شمال شرقي سوريا إلى العراق بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية.

ونفت وزارة الدفاع العراقية الثلاثاء إعلان الموافقة على بقاء القوات الأمريكية المنسحبة من شمال شرقي سوريا، داخل البلاد.

وكان إسبر أعلن الأحد، أنّه من المتوقع نقل ألف جندي جرى سحبهم من شمال سوريا إلى غرب العراق. وأشار المسؤول الأميركي إلى أن قواته المنسحبة ستركِّز على المساعدة في الدفاع عن العراق، وقتال تنظيم داعش الإرهابي.

وبدأت القوات الأمريكية الانسحاب من سوريا تزامناً مع عملية نبع السلام التي أطلقتها تركيا في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بمنطقة شرق نهر الفرات، بهدف تطهيرها من التنظيمات الإرهابية وإنشاء منطقة آمنة يمكن للاجئين السوريين العودة إليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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