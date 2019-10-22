أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الثلاثاء، أن مشروع الدويلة الإرهابية بشمال شرق سوريا أصبح جزءاً من الماضي، بعد الاتفاق التركي الروسي.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر قال ألطون: "حققنا نجاحاً دبلوماسياً تاريخياً بفضل القيادة القوية لرئيسنا رجب طيب أردوغان".

وأضاف: "سنحقّق نتائج في كفاحنا ضدّ الإرهاب، عبر مواصلة التعاون مع الدول الصديقة والحليفة. مشروع دُويلة التنظيم الإرهابي الانفصالي YPG أضحى جزءاً من الماضي".

وفي وقت سابق استضافت مدينة سوتشي الروسية قمة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم YPG الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية مسافة 30 كلم خلال 150 ساعة.