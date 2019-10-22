تستمر فاعليات اليوم الثاني من أعمال منتدى TRT WORLD الذي ينظّم تحت شعار "أزمة العولمة: الفرص والمخاطر"، بحضور سياسيين ورجال أعمال وناشطين وصحفيين وشخصيات بارزة محلية وعالمية.

ويتضمن اليوم كلمة لرئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي تحت عنوان "تونس: الطريق الوعر إلى الديمقراطية"، ومجموعة من الجلسات العامة والخاصة التي تناقش أبرز التحديات الإقليمية والدولية.

وبدأت أعمال المنتدى بجلسة خاصة شارك فيها وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو. وألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، خطاباً في المنتدى الذي بات يعد من أهم الفاعليات الفكرية في المنطقة.