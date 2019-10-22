سياسة
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أنقرة: الإرهابيون انتهكوا الاتفاق التركي الأمريكي 42 مرة
أعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، أن إرهابيي PKK/YPG انتهكوا الاتفاق التركي الأمريكي المتعلق بعملية نبع السلام شمالي سوريا 42 مرة. وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة أن القوات المشارِكة في نبع السلام استطاعت تحييد 775 إرهابياً منذ بدء العملية.
أنقرة: الإرهابيون انتهكوا الاتفاق التركي الأمريكي 42 مرة
المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية ناديدا شبنم أكطوب أكدت أن القوات التركية ردت على انتهاكات الإرهابيين للاتفاق / وزارة الدفاع التركية
22 أكتوبر 2019

قالت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، إن إرهابيي PKK/YPG انتهكوا الاتفاق التركي الأمريكي المتعلق بعملية نبع السلام شمالي سوريا 42 مرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم الوزارة ناديدا شبنم أكطوب، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وقالت أكطوب "نراقب من كثب العملية المتعلقة بانسحاب إرهابيي PKK/YPG من المنطقة (الآمنة شمالي سوريا) في إطار الاتفاق (مع الولايات المتحدة)، إذ خرجت 136 عربة من المنطقة".

وأوضحت أن القوات المشاركة في عملية نبع السلام، استطاعت تحييد 775 إرهابياً منذ بدء العملية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وحررت 160 منطقة سكنية من الإرهابيين.

وأكدت المتحدثة أن القوات التركية ردت على انتهاكات الإرهابيين للاتفاق، في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس.

ولفتت إلى استمرار أعمال تفكيك المتفجرات والألغام في المناطق المحررة من الإرهابيين، بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها في تلك المناطق.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي" الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

مصدر:AA
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