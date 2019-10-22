سياسة
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إسرائيل تشارك في مؤتمر حول الأمن البحري والجوي في البحرين
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن بعثةً منها تشارك يومي الاثنين والثلاثاء، في مؤتمر حول أمن الملاحة البحرية والجوية في العاصمة البحرينية المنامة.
إسرائيل تشارك في مؤتمر حول الأمن البحري والجوي في البحرين
البحرين تستضيف مؤتمراً حول الأمن البحري والجوي تشارك فيه إسرائيل / Reuters
22 أكتوبر 2019

تشارك إسرائيل في مؤتمر يُعقد يومي الاثنين والثلاثاء، في العاصمة البحرينية المنامة حول أمن الملاحة البحرية والجوية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريح مكتوب إن بعثة إسرائيلية من الوزارة "تشارك في مؤتمر الأمن البحري بالعاصمة البحرينية المنامة، لمناقشة سبل الدفاع عن السفن في الخليج من الاعتداءات الإيرانية".

وأضافت في التصريح الذي نشرته على موقعها "إسرائيل تتكلم بالعربية": "ترأست الوفد الإسرائيلي في المؤتمر دانا بانبنيشتي مديرة قسم الأمن الإقليمي في وزارة الخارجية".

ولا ترتبط إسرائيل بعلاقات دبلوماسية مع مملكة البحرين، ولكن السنوات الأخيرة شهدت تقارباً بين البلدين، إذ التقى وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس في واشنطن، في 18 يوليو/تموز الماضي.

وجاءت المشاركة في إطار مجموعة عمل عملية وارسو حول أمن الملاحة البحرية والجوية التي تستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية بولندا.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية على موقعها الإلكتروني: "تستمر اجتماعات مجموعة عمل عملية وارسو حول أمن الملاحة البحرية والجوية على مدار يومي 21 و22 أكتوبر/تشرين الأول، وتناقش عدداً من المواضيع مثل المبادرة الأمنية لعدم انتشار الأسلحة النووية، إضافةً إلى أهم القرارات والبروتوكولات لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل والمواد ذات الصلة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت في تصريح مكتوب: "تستضيف الولايات المتحدة والبحرين وبولندا يومي 21 و22 أكتوبر/تشرين الأول، اجتماعاً وزارياً لمجموعة عمل وارسو بشأن الأمن البحري والجوي في المنامة، تحقيقاً للالتزام الذي تُعُهِّد به في الاجتماع الوزاري لتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط في فبراير/شباط 2019 في العاصمة البولندية وارسو".

وأضافت: "يُعتبر اجتماع مجموعة العمل في المنامة واحداً من اجتماعات تعقدها سبع مجموعات عملٍ أُعلِن عنها في أعقاب الاجتماع الوزاري لتعزيز السلام والأمن في الشرق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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