سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان: نبع السلام ستُستأنف بقوة إن لم يكتمل انسحاب التنظيمات الإرهابية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، أن بلاده عازمة على استئناف عملية نبع السلام العسكرية بقوة أكبر إن لم يكتمل انسحاب التنظيمات الإرهابية من المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وفقاً لما تعهّدت به الولايات المتحدة.
أردوغان: نبع السلام ستُستأنف بقوة إن لم يكتمل انسحاب التنظيمات الإرهابية
أردوغان يؤكد أن عملية نبع السلام العسكرية ستُسأنف بقوة إن لم يكتمل انسحاب التنظيمات الإرهابية من المنطقة / Reuters
22 أكتوبر 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "المهلة التي منحناها التنظيمات الإرهابية شارفت على الانتهاء وإن لم تنسحب فسنستأنف عملية نبع السلام العسكرية من النقطة التي توقّفت عندها وبقوة أكبر".

وأشار أردوغان في كلمة ألقاها قبل توجّهه إلى روسيا إلى أنه "منذ انطلاق عملية نبع السلام طُهِّرت مساحة 2200 كيلومتر مربع من الإرهابيين"، مضيفاً أن "نحو 800 إرهابي من المنطقة انسحبوا حتى الآن من المنطقة، ويُنتظر انسحاب 1300 آخرين.. ونحن نراقب الوضع من كثب".

وأكّد الرئيس التركي أنه "لا مكان لتنظيم PKK/YPG في مستقبل سوريا، ونأمل إنقاذ منطقتنا من آفة الإرهاب الانفصالية بالتعاون مع روسيا".

وتابع: "سنبحث في روسيا الخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء وجود عناصر التنظيم الإرهابي"، مشيراً إلى أن "تركيا وروسيا متفقتان عند نقطة محاربة كل أشكال الإرهاب"، كما أن البلدين يعملان على وحدة الأراضي السورية "ولن نسمح بإنشاء ممر إرهابي في حدودنا الجنوبية".

أما بخصوص ما أشيع حول عرض قدّمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتمديد وقف عملية نبع السلام، قال أردوغان: "لم يصلني عرض من ماكرون حول هذا الأمر.. لكنه عادةً يلتقي الإرهابيين وعلى الأغلب هذا المقترح وصله منهم"، مضيفاً أن "تعليق العمليات العسكرية جرى باتفاق مع الولايات المتحدة وليس مع فرنسا".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين في روسيا، لبحث آخر تطورات الأوضاع في سوريا.

وتوصلت أنقرة وواشنطن الخميس، إلى اتفاق على تعليق عملية نبع السلام العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة يمكن للاجئين السوريين العودة إليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us