سياسة
1 دقيقة قراءة
بشار الأسد في إدلب للمرة الأولى
زار رئيس النظام السوري إدلب للمرة الأولى منذ اندلاع الثورة قبل ثماني سنوات، مهدداً باجتياحها عسكرياً، كما واصل تهجمه على تركيا بسبب عملية نبع السلام.
بشار الأسد في إدلب للمرة الأولى
بشار الأسد يزور إدلب للمرة الأولى منذ اندلاع الثورة السورية / AFP
22 أكتوبر 2019

زار رئيس النظام السوري بشار الأسد الثلاثاء، خطوط الجبهة الأمامية في بلدة الهبيط في محافظة إدلب شمالي غربي البلاد، وفق وكالة سانا الرسمية.

واعتبر الأسد أن حسم إدلب "هو أكبر نصر" بالنسبة له مشدداً على أن التدخل العسكري فيها من أهم أولوياته.

وواصل الأسد هجومه على تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان على خلفية عملية نبع السلام ضد التنظيمات الإرهابية في شرق الفرات شمالي سوريا.

وتُعدّ هذه أول زيارة للأسد منذ اندلاع الثورة قبل ثماني سنوات، إلى إدلب التي تخضع ومحيطها لوقف إطلاق نار أعلنته تركيا وروسيا منذ نهاية شهر أغسطس/آب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us