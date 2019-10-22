زار رئيس النظام السوري بشار الأسد الثلاثاء، خطوط الجبهة الأمامية في بلدة الهبيط في محافظة إدلب شمالي غربي البلاد، وفق وكالة سانا الرسمية.

واعتبر الأسد أن حسم إدلب "هو أكبر نصر" بالنسبة له مشدداً على أن التدخل العسكري فيها من أهم أولوياته.

وواصل الأسد هجومه على تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان على خلفية عملية نبع السلام ضد التنظيمات الإرهابية في شرق الفرات شمالي سوريا.

وتُعدّ هذه أول زيارة للأسد منذ اندلاع الثورة قبل ثماني سنوات، إلى إدلب التي تخضع ومحيطها لوقف إطلاق نار أعلنته تركيا وروسيا منذ نهاية شهر أغسطس/آب.