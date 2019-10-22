قُتل 15 عنصراً من الشرطة الأفغانية الاثنين، جرّاء هجوم شنّه مسلحو حركة طالبان، واستهدف نقطة تفتيش أمنية في محافظة قندوز شمالي البلاد، حسبما أعلن مسؤول محلي.

وقال عضو مجلس المحافظة غلام راباني إن الهجوم "وقع مساء الاثنين، في منطقة علي أباد، وأسقط 15 قتيلاً من الشرطة على الأقل إضافة إلى إصابة شرطيين اثنين"، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأضاف أن الهجوم "أعقبه معركة بالأسلحة النارية استمرت لساعات".

من جهته أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤولية الحركة عن الهجوم في قندوز.

وتشهد أفغانستان منذ سنوات مواجهات وأعمال عنف شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر طالبان من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلاً عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الحكومية وطائرات التحالف الدولي.

وسعت واشنطن مؤخراً إلى فتح نوافذ حوار مع حركة طالبان بهدف إنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في تاريخها، فيما تصر طالبان على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.