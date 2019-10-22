سياسة
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مقتل 15 عنصراً من الشرطة الأفغانية في هجوم لطالبان شمالي البلاد
أفاد مسؤول محلي بمحافظة قندوز الأفغانية بأن 15 عنصراً من الشرطة لقوا مصرعهم الاثنين، جرّاء هجوم شنّه مسلحو حركة طالبان مستهدفين نقطة تفتيش أمنية في المحافظة الواقعة شمالي البلاد.
مقتل 15 عنصراً من الشرطة الأفغانية في هجوم لطالبان شمالي البلاد
أفغانستان تشهد مواجهات شبه ييومية بين عناصر الأمن والجيش من جهة ومسلحي حركة طالبان من جهة أخرى / AFP
22 أكتوبر 2019

قُتل 15 عنصراً من الشرطة الأفغانية الاثنين، جرّاء هجوم شنّه مسلحو حركة طالبان، واستهدف نقطة تفتيش أمنية في محافظة قندوز شمالي البلاد، حسبما أعلن مسؤول محلي.

وقال عضو مجلس المحافظة غلام راباني إن الهجوم "وقع مساء الاثنين، في منطقة علي أباد، وأسقط 15 قتيلاً من الشرطة على الأقل إضافة إلى إصابة شرطيين اثنين"، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأضاف أن الهجوم "أعقبه معركة بالأسلحة النارية استمرت لساعات".

من جهته أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤولية الحركة عن الهجوم في قندوز.

وتشهد أفغانستان منذ سنوات مواجهات وأعمال عنف شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر طالبان من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلاً عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الحكومية وطائرات التحالف الدولي.

وسعت واشنطن مؤخراً إلى فتح نوافذ حوار مع حركة طالبان بهدف إنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في تاريخها، فيما تصر طالبان على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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