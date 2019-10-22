سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 21 أكتوبر/تشرين الأول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 21 أكتوبر/تشرين الأول 2019
أردوغان يؤكد أن تركيا ليست لديها مطامع في أراضي أي دولة / AA
22 أكتوبر 2019

أهم الأحداث:

أردوغان يبحث مع بوتين الثلاثاء مستجدات الأوضاع في سوريا، ومنتدى TRT WORLD يختتم يومه الأول.

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أردوغان: بعد لقائي بوتين الثلاثاء سنتخذ ما يلزم في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيبحث مع الرئيس فلاديمير بوتين الثلاثاء مستجدات الأوضاع في سوريا، و"بعد ذلك سنُقدم على الخطوات اللازمة". جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي الاثنين، في منتدى TRT WORLD، الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية، يومي 21 و22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تحت عنوان "أزمة العولمة: الفرص والمخاطر". [الأناضول]

ولفت أردوغان إلى أن المدة المحددة لخروج الإرهابيين من المنطقة الآمنة (120 ساعة) بموجب الاتفاق التركي الأمريكي، أوشكت على الانتهاء، مضيفاً "غداً سنبحث مع الرئيس بوتين هذا المسار وبعد ذلك سنقدم الخطوات اللازمة". وقال أردوغان: "تركيا ليست لديها مطامع في أراضي أي دولة ولا ترمي للحد من حرية أي شعب أو إلحاق الضرر بمصالحه". [TRT عربي]

"نبع السلام" وتأملات في النظام العالمي.. منتدى TRT WORLD يختتم يومه الأول

    اختتم اليوم الأول من النسخة الثالثة لأعمال "المنتدى الفكري" الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية TRT WORLD، بمشاركة شخصيات تركية وعالمية بارزة على رأسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبدأت أعمال المنتدى الذي ينظَّم تحت شعار "أزمة العولمة: الفرص والمخاطر"، بجلسة خاصة شارك فيها وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، كما شهد المنتدى مشاركة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. [TRT عربي]

    أقيم ضمن فاعليات اليوم الأول من المنتدى مجموعة من الجلسات النقاشية العامة وبعض الجلسات الخاصة التي جمعت ساسة ودبلوماسين وباحثين من مختلف أنحاء العالم. كانت الجلسة الأولى بعنوان "جاذبية سياسة الهُوِيَّة في عالَم مُعولَم" بحضور أنور إبراهيم زعيم تحالف باكاتان هارابان الحاكم في ماليزيا، ورئيس حزب العدالة الشعبية، المتوقع أن يقود البلاد رئيساً للوزراء. [TRT عربي]

    ناقشت الجلسة الختامية بحضور وزير المالية التركي براءت ألبيرق، تحديات القوى الناشئة، في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المتزايد والشعور العميق بتغيير النماذج العالَمية، إذ تحاول الاقتصادات الناشئة إيجاد مكانها في النِّظام الدولي وتعزيز إمكانياتها للنموّ الاقتصادي. [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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