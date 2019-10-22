سياسة
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ليبيا.. المدعي العسكري يأمر بالقبض على حفتر و3 آخرين
أصدر المدعي العام العسكري في ليبيا أوامر بالقبض على خليفة حفتر وثلاثة آخرين، على خلفية اتهامات بـ"خطف وقتل لمواطنين". وقال مكتب المدعي العام العسكري في بيان: "نأمر بالقبض على كل من خليفة حفتر وعون الفرجاني وعبد الرزاق الناظوري والشارف مسعود ضو".
ليبيا.. المدعي العسكري يأمر بالقبض على حفتر و3 آخرين
المدعي العام العسكري في ليبيا يصدر أوامر بالقبض على خليفة حفتر وثلاثة آخرين / Getty Images
22 أكتوبر 2019

أصدر المدعي العام العسكري في ليبيا الاثنين، أوامر بالقبض على خليفة حفتر وثلاثة آخرين، على خلفية اتهامات بـ"خطف وقتل لمواطنين".

ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعقيب من قوات حفتر، لكنها تنفي عادة ارتكابها انتهاكات.

وقال مكتب المدعي العام العسكري في بيان: "نأمر بالقبض على كل من خليفة حفتر وعون الفرجاني (عميد متقاعد) وعبد الرزاق الناظوري (عقيد متقاعد) والشارف مسعود ضو (عقيد متقاعد)".

وأرجع أوامر القبض إلى شكوى مقدمة من المعتدى عليه حسام أبو عجيلة، بشأن واقعة خطف وقتل المجني عليهم أبو عجيلة علي محمد ومهند أبو عجيلة وحمزة عمار، وكذلك خطف وإيذاء المتقدم بالشكوى حسام أبو عجيلة في منطقة اسبيعة جنوبي العاصمة طرابلس، في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، من جانب مجموعة مسلحة روسية الجنسية "بقيادة المتهمين المذكورين أعلاه".

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

ومنذ عام 2011، يشهد البلد الغني بالنفط صراعاً على الشرعية والسلطة ينحصر حالياً بين حكومة الوفاق وحفتر.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبين، وتسعى حالياً لعقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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