سياسة
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اللبيراليون بقيادة ترودو يتصدّرون الانتخابات الكندية
أفادت تقديرات عدد من القنوات الكندية بأن الليبيراليين بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو تقدموا في الانتخابات البرلمانية التي جرت الاثنين، وسيتمكنون من تشكيل الحكومة المقبلة.
اللبيراليون بقيادة ترودو يتصدّرون الانتخابات الكندية
الليبراليون بقيادة ترودو يتصدرون الانتخابات الكندية / AFP
22 أكتوبر 2019

تصدر الليبراليون بقيادة رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الاثنين، ما يتيح له تشكيل الحكومة مجدداً.

وأعلنت قناة CBC NEWS الكندية فجر الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني، حصول اللبيراليين على 156 مقعداً من إجمالي 338 مقعداً، حسب نتائج أولية غير نهائية، في حين يحتاج الحزب لتشكيل الحكومة إلى 170 مقعداً، ما سيضطره إلى التحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة أقلية.

بينما حلّ المحافظون في المرتبة الثانية بـ121 مقعداً، واحتل انفصاليو كيبك المرتبة الثالثة بـ32 مقعداً، وخلفهم مباشرة حزب الديمقراطيين الجدد بـ25 مقعداً، بينما لم يحصل حزب الخضر سوى على 3 مقاعد، حسب المصدر ذاته.

ونُشرت هذه التقديرات فور إغلاق مكاتب الاقتراع في عموم أنحاء البلاد التي تغطّي ست مناطق زمنية مختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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