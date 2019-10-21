سياسة
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وزير المالية التركي: أسواقنا المالية أظهرت مستوى هائلاً من الصمود
قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق، إن تركيا تعرضت لتهديدات كثيرة بعقوبات، وأضاف أن "مما يؤسف له أن العقوبات الاقتصادية أصبحت عاملاً لابتزاز بلدنا"، مؤكداً أن الأسواق المالية صمدت بشكل كبير أمام التهديدات.
وزير المالية التركي: أسواقنا المالية أظهرت مستوى هائلاً من الصمود
وزير المالية التركي أشاد بقدرة الأسواق المالية على الصمود / AA
21 أكتوبر 2019

قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق الاثنين، إن التهديد بالعقوبات أصبح محاولة "للابتزاز"، وذلك بعد أسبوع من فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزراء ووزارات في تركيا بسبب العملية العسكرية التي شنّتها أنقرة في شمال سوريا.

وأضاف ألبيرق في منتدى TRT WORLD الفكري المنعقد في إسطنبول: "في الأسابيع القليلة الماضية تعرضت تركيا لتهديدات كثيرة بعقوبات. مما يؤسف له أن العقوبات الاقتصادية أصبحت عاملاً لابتزاز بلدنا".

وأضاف: "أسواقنا المالية أظهرت مستوىً هائلاً من الصمود على الرغم من التهديد بعقوبات اقتصادية، وهو ما يُظهِر أننا طوّرنا أيضاً مناعة ضد الصدمات الخارجية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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