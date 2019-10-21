قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق الاثنين، إن التهديد بالعقوبات أصبح محاولة "للابتزاز"، وذلك بعد أسبوع من فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزراء ووزارات في تركيا بسبب العملية العسكرية التي شنّتها أنقرة في شمال سوريا.

وأضاف ألبيرق في منتدى TRT WORLD الفكري المنعقد في إسطنبول: "في الأسابيع القليلة الماضية تعرضت تركيا لتهديدات كثيرة بعقوبات. مما يؤسف له أن العقوبات الاقتصادية أصبحت عاملاً لابتزاز بلدنا".

وأضاف: "أسواقنا المالية أظهرت مستوىً هائلاً من الصمود على الرغم من التهديد بعقوبات اقتصادية، وهو ما يُظهِر أننا طوّرنا أيضاً مناعة ضد الصدمات الخارجية".