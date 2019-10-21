سياسة
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إسطنبول.. انطلاق منتدى "TRT World" بمشاركة شخصيات هامة
بدأت أعمال منتدى TRT WORLD الذي ينظّم تحت شعار "أزمة العولمة: الفرص والمخاطر"، بجلسة خاصة شارك فيها وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، ويحضر المنتدى الذي يستمر على مدى يومين، سياسيون ورجال أعمال وناشطون وصحفيون وشخصيات بارزة محلية وعالمية.
إسطنبول.. انطلاق منتدى "TRT World" بمشاركة شخصيات هامة
انطلاق منتدى TRT WORLD تحت شعار "أزمة العولمة: الفرص والمخاطر" / AA
21 أكتوبر 2019

انطلقت في مدينة إسطنبول الاثنين، النسخة الثالثة لأعمال "المنتدى الفكري" الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية TRT WORLD، بمشاركة شخصيات عالمية بارزة.

وبدأت أعمال المنتدى الذي ينظّم تحت شعار "أزمة العولمة: الفرص والمخاطر"، بجلسة خاصة شارك فيها وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو.

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق من اليوم، خطاباً في المنتدى الذي يعد من أهم الفاعليات الفكرية في المنطقة.

ويحضر المنتدى الذي يستمر على مدى يومين، سياسيون ورجال أعمال وناشطون وصحفيون وشخصيات بارزة محلية وعالمية.

وستناقش خلال المنتدى مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية هامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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