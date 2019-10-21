انطلقت في مدينة إسطنبول الاثنين، النسخة الثالثة لأعمال "المنتدى الفكري" الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية TRT WORLD، بمشاركة شخصيات عالمية بارزة.

وبدأت أعمال المنتدى الذي ينظّم تحت شعار "أزمة العولمة: الفرص والمخاطر"، بجلسة خاصة شارك فيها وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو.

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق من اليوم، خطاباً في المنتدى الذي يعد من أهم الفاعليات الفكرية في المنطقة.

ويحضر المنتدى الذي يستمر على مدى يومين، سياسيون ورجال أعمال وناشطون وصحفيون وشخصيات بارزة محلية وعالمية.

وستناقش خلال المنتدى مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية هامة.