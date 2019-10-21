سياسة
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نيويورك تايمز: ترمب يفكر في إبقاء 200 جندي شرقي سوريا
نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤول رفيع، أن الرئيس دونالد ترمب يفكر في إبقاء قرابة 200 جندي شرقي سوريا، كي لا تقع حقول النفط في أيدي نظام الأسد وروسيا.
نيويورك تايمز: ترمب يفكر في إبقاء 200 جندي شرقي سوريا
في حال مصادقة ترمب على القرار الأخير، فستكون ثاني مرة يتراجع فيها عن قرار سحب قوات بلاده من سوريا / Reuters
21 أكتوبر 2019

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤول رفيع، أن الرئيس دونالد ترمب يفكر في إبقاء قرابة 200 جندي شرقي سوريا، كي لا تقع حقول النفط في أيدي نظام الأسد وروسيا.

وأوضحت الصحيفة عن المسؤول الذي لم تسمِّه، أن ترمب سيقبل خطة لوزارة الدفاع تقضي بإبقاء نحو 200 جندي شرقي سوريا.

وأضاف المسؤول أن الخطة المعنية تستند إلى سببين، أولها مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، والثاني منع وقوع مناطق النفط في أيدي النظام وروسيا.

وفي حال مصادقة ترمب على القرار الأخير، فستكون ثاني مرة يتراجع فيها عن قرار سحب قوات بلاده من سوريا.

ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن ترمب قرار سحب فوري لقرابة 2000 جندي من سوريا، إلا أنه تراجع عن القرار وأعلن بعد فترة قصيرة أنه أوعز بسحبهم على مراحل.

وقبل أسبوعين أعلن ترمب أن بلاده ستسحب جنودها من شمالي سوريا والبالغ عددهم نحو 1000 جندي، فيما أكد وزير دفاعه مارك إسبر أن الجنود المنسحبين سينقلون إلى غربي العراق.

ولدى الولايات المتحدة قرابة 125جندياً في منطقة التنف السورية على المثلث الحدودي مع العراق والأردن، وأكد البنتاغون في بيان سابق، أنه لن يسحب الجنود من هناك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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