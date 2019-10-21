أهم الأحداث:

أردوغان يؤكد استئناف الجيش التركي لعملية نبع السلام إذا لم تلتزم واشنطن بمهلة الـ120ساعة، ونائب في البرلمان الإيراني يقول إن الإمارات أفرجت عن 700 مليون دولار من أموال إيران المجمدة.

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أردوغان:في حال عدم الالتزام بمهلة الـ120 ساعة سنستأنف نبع السلام فوراً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معلقاً على عملية نبع السلام شمالي سوريا: "عندما يتعلق الأمر بالوطن واستقرار شعبنا لا نشعر بالحاجة لأخذ إذن من أحد". مؤكداً أنه في حال عدم الالتزام بالاتفاق التركي-الأمريكي ستستأنف تركيا العملية فور انتهاء مهلة الـ120 ساعة.

وأكد أردوغان، خلال كلمة ألقاها في مدينة إسطنبول أنّ الجيشين التركي والوطني السوري "حررا 1500 كيلومتر مربع من الإرهابيين في إطار عملية نبع السلام شمالي سوريا". [TRT عربي]

نائب إيراني: الإمارات أفرجت عن 700 مليون دولار من أموال إيران المجمدة

قال النائب الإيراني علي أكبر توركي الأحد، إن الإمارات أفرجت عن 700 مليون دولار من أموال إيران المجمدة، وإن بعض مكاتب الصرافة الإيرانية المغلقة في دبي استأنفت عملها، لافتاً إلى أن الإمارات تعمل على إعادة علاقاتها مع طهران.

وذكر أن "الإماراتيين أدركوا أيضاً أن الدول الغربية والسعودية لا يمكنها توفير الأمن لبلادهم في ظل الظروف الحالية".

وتأتي تصريحات النائب الإيراني في وقت أشار فيه مسؤولون في طهران إلى تحسُّن العلاقات بين إيران والإمارات. [TRT عربي]