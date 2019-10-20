قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معلقاً على عملية نبع السلام شمالي سوريا: "عندما يتعلق الأمر بالوطن واستقرار شعبنا لا نشعر بالحاجة لأخذ إذن من أحد" .مؤكداً أنه في حال عدم الالتزام بالاتفاق التركي-الأمريكي سنستأنف العملية فور انتهاء مهلة الـ120 ساعة.

وأكد أردوغان، خلال كلمة ألقاها في مدينة إسطنبول، أنّ الجيشين التركي والوطني السوري، قد "حررا 1500 كيلو متر مربع من الإرهابيين في إطار عملية نبع السلام شمالي سوريا".

قائلاً: "عندما يتعلق الأمر بالوطن واستقرار شعبنا لا نشعر بالحاجة لأخذ إذن من أحد"

وأضاف: "إننا سنعمل على تأمين المنطقة الآمنة، وخططنا ومشاريعنا جاهزة وسنتخذ خطواتنا على هذا الأساس".

وأشار أردوغان أنه في حال تم الالتزام بالاتفاق التركي-الأمريكي، ستكون الأمور على ما يرام، وإلا فإن قوات بلاده ستستأنف العملية فور انتهاء مهلة الـ120 ساعة.

وقال إنّ اتفاق مهلة الـ120 ساعة تم مع واشنطن وليس مع الإرهابيين، معرباً عن أمله أن يلتزم الأمريكيون بوعودهم هذه المرة.

كانت أنقرة وواشنطن قد توصلتا، الخميس، إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.

وأطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG" وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.