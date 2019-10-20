أكدت وزارة الدفاع التركية متابعتها عن كثب انسحاب إرهابيي PKK/YPG من المنطقة الآمنة شمالي سوريا، في غضون الـ 120 ساعة المتفق عليها في إطار التفاهم بين تركيا والولايات المتحدة.

و في بيان، الأحد، قالت الوزارة "نؤكد عدم حدوث أيّة عرقلة لفعاليات الخروج والإخلاء من المنطقة، ويتم التنسيق مع الأمريكيين في هذا الشأن".

وأضافت أن "قافلة مؤلفة من نحو 55 عربة دخلت مدينة رأس العين، وقافلة تضم 86 عربة خرجت باتجاه منطقة تل تمر".

وذكرت الوزارة أنه "رغم الاتفاق التركي الأمريكي، فإن تنظيم PKK/YPG الإرهابي أقدم على 22 حالة خرق منذ الساعة 22:00 مساء 17 أكتوبر".

وأكدت على مواصلة التنسيق عن كثب مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين بشأن الموضوع.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.