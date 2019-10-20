استُشهد جندي تركي الأحد، متأثراً بجروح أصيب بها جراء اشتباكات وقعت مع إرهابيي تنظيم PKK في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان صادر عنها، أن الشهيد أصيب بجروح خلال اشتباكات مع عناصر إرهابية في قضاء شمدينلي في هكاري.

وأضاف البيان، أن الجندي ارتقى شهيداً رغم محاولات الكوادر الطبية لإنقاذه، ودعت وزارة الدفاع التركية بالرحمة لروح الشهيد وتمنَّت الصبر والسلوان لذويه وللقوات المسلحة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي، وملاحقة عناصره داخل البلاد، ردّاً على هجمات إرهابية ينفّذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين حين وآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.