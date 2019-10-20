سياسة
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حكومة آزاد كشمير تتّهم الهند بقتل 6 مدنيين
قالت حكومة إقليم آزاد كشمير الباكستاني، إن الجيشَ الهندي قتل 6 مدنيين في قصف على مدينة مظفر آباد عاصمة الإقليم، ليلة السبت/الأحد، فيما قال الجيش الهندي إن جنوداً باكستانيين استهدفوا مواقع على الحدود، مما تسبب في سقوط عسكريَّين اثنين ومدني.
حكومة آزاد كشمير تتّهم الهند بقتل 6 مدنيين
تفرض نيودلهي منذ أكثر من شهر، حظراً للتجول وقيوداً على الاتصالات في إقليم كشمير التابع لها / Reuters
20 أكتوبر 2019

اتهمت حكومة إقليم آزاد كشمير الخاضع للإدارة الباكستانية، الجيشَ الهندي بقتل 6 مدنيين في قصف على مدينة مظفر آباد عاصمة الإقليم.

من جهتها قالت نيودلهي إن اثنين من جنودها ومدنياً قُتلوا بنيران باكستانية على أراضيها.

وقال راجا محمد فاروق حيدر خان، رئيس وزراء آزاد كشمير، في تغريدة، إن "القوات الهندية في كشمير المحتلة أصابتها نوبة هياج. قتلوا في قصف شرس 6 مدنيين ليلة السبت/الأحد، في مظفر آباد"، وأضاف أن "العالم يجب أن لا يسكت على هذا".

بدوره، قال الجيش الهندي إن جنوداً باكستانيين استهدفوا موقعاً على الحدود ومناطق يقطنها مدنيون قرب الحدود، في الجزء الخاضع لسيطرتها من كشمير المتنازع عليه، ما تسبب في سقوط عسكريين اثنين ومدني.

وأوضح راجيش كاليا، المتحدث باسم الجيش الهندي، في تصريح نقلته وكالة أسوشيتد برس أن القوات الهندية "ردّت بقوة" فجر الأحد، على "الانتهاك غير المبرر" لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الخصمين النووين عام 2003.

وتشهد العلاقات بين باكستان والهند توترات متصاعدة، على خلفية قيام الأخيرة بإلغاء الوضع الخاص لولاية "جامو وكشمير"، القسم الخاضع لسيطرتها من الإقليم المتنازع عليه مع إسلام أباد.

وتفرض نيودلهي، منذ أكثر من شهر، حظراً للتجول وقيوداً على الاتصالات في الإقليم، بحسب رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية، حسين واني.

ويضم الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالاً هندياً" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم الذي تقطنه أغلبية مسلمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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