سياسة
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وزير الدفاع الأمريكي: سننقل 1000 جندي من سوريا إلى غرب العراق
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الأحد، إن بلاده ستنقل نحو ألف جندي أمريكي مقرَّر سحبهم من سوريا إلى غرب العراق، وأضاف أن العملية ستستغرق أسابيع، دون أن يعطي موعداً محدَّداً لبدئها.
وزير الدفاع الأمريكي: سننقل 1000 جندي من سوريا إلى غرب العراق
لفت إسبر إلى أن القوات المتوقع نقلها إلى العراق ستواصل عملية مكافحة تنظيم داعش الإرهابي / Reuters
20 أكتوبر 2019

أعلن وزير الدفاع الأمريكيّ مارك إسبر الأحد، أن بلاده ستنقل نحو ألف جندي أمريكيّ مقرَّر سحبهم من سوريا إلى غرب العراق.

جاء ذلك في تصريح صحفي له على متن طائرته في أثناء مغادرته الولايات المتَّحدة متوجهاً في زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأشار الوزير الأمريكيّ إلى أن عملية نقل الجنود ستستغرق أسابيع، دون أن يعطي موعداً محدداً لبدئها.

ولفت إلى أن القوات المتوقَّع نقلها إلى العراق ستواصل عملية مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وستساعد في الدفاع عن العراق.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب أعلن في وقت سابق، قراره سحب نحو ألف جندي أمريكيّ من شمال سوريا، لكن القرار أثار عاصفة من الانتقادات في الكونغرس الأمريكيّ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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