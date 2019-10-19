سياسة
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وزير المال اللبناني: موازنة 2020 بلا ضرائب جديدة
أعلن وزير المال اللبناني، علي خليل، السبت، أنه تم الاتفاق خلال لقاء مع رئيس الحكومة سعد الحريري، على إنجاز موازنة عام 2020 من دون فرض أية ضريبة أو رسم جديد.
وزير المال اللبناني: موازنة 2020 بلا ضرائب جديدة
وزير المال اللبناني يقول إن موازنة 2020 ستكون بلا ضرائب جديدة
19 أكتوبر 2019

قال وزير المال اللبناني، علي خليل، السبت، إنه تم الاتفاق، خلال لقاء مع رئيس الحكومة سعد الحريري، على إنجاز موازنة عام 2020 من دون فرض أية ضريبة أو رسم جديد.

وتشهد العاصمة بيروت ومدن أخرى، منذ الخميس الماضي، احتجاجات شعبية؛ رفضاً لإعلان الحكومة عن تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل، تشمل قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة التي تعاني اقتصادياً.

وقال خليل، عبر حسابه على تويتر "تم الاتفاق على إلغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص (فرض مزيد من الضرائب والرسوم) من أي طرف، وإقرار خطوات إصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يطال الناس بأي شكل، ولا يحملهم أية ضريبة مهما كانت صغيرة.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد قال، في وقت سابق السبت، إن "بيت الوسط (منزله) خلية نحل، حيث يعقد اجتماعات ويجري اتصالات، بعيداً عن الإعلام، للوصول إلى ما يخدم اللبنانيين".

وطلب الحريري، الجمعة، من المحتجين "مهلة 72 ساعة لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي".

وفي كلمة متلفزة تعليقاً على الاحتجاجات المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، قال الحريري: "مهما كان الحلّ لم يعد لدينا وقت، وأنا شخصياً أعطي نفسي وقتاً قصيراً، فإما أن يعطي شركاؤنا في الوطن جواباً صريحاً حول الحل أو يكون لي كلام آخر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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