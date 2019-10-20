سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 20 أكتوبر/تشرين الأول 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 20 أكتوبر/تشرين الأول 2019
أكد أردوغان في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية بولاية قيصري، أن تركيا بالأصل ليست لديها مساعٍ للصراع مع أحد أو التدخل عسكرياً. / AA
20 أكتوبر 2019

أهم الأحداث:

أردوغان يؤكد أن بلاده ستعمل على سحق الإرهابيين إذا لم ينجح الاتفاق مع واشنطن، والبرلمان البريطاني يصوت لصالح مشروع يلزم الحكومة تأجيل بريكست.

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أردوغان: سنواصل سحق الإرهابيين إذا لم ينجح الاتفاق مع واشنطن

توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا، وقال إنه في حال عدم نجاح الاتفاق الأخير مع الجانب الأمريكي فإن العملية العسكرية ستستمر من حيث توقفت. [TRT عربي]

وقال الرئيس التركي في كلمة ألقاها في اجتماع مع أعضاء حزب العدالة والتنمية بولاية قيصري وسط البلاد السبت، إن بلاده "أثبتت مرة أخرى أنها عند الضرورة قادرة على مواجهة العالم بأسره من أجل صون استقلالها ومستقبلها". [الأناضول]

البرلمان البريطاني يحاول تأجيل بريكست وجونسون يتمسك بموقفه

صوّت البرلمان البريطاني السبت، لصالح مشروع قانون يفرض على الحكومة طلب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى نهاية يناير/كانون الثاني 2020. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن "البرلمان صوّت بأغلبية 322 صوتاً، مقابل 306 أصوات، لصالح مشروع قانون يفرض على الحكومة طلب تأجيل الخروج لنهاية يناير 2020، حتى إقرار الاتفاق الجديد". [TRT عربي]

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام البرلمان بعد التصويت "لن أتفاوض على التأجيل مع الاتحاد الأوروبي، ولا يُلزِمني القانون ذلك". [رويترز]

وتابع "سأقول لأصدقائنا وزملائنا في الاتحاد الأوروبي ما قلته بالضبط للجميع على مدى الثمانية والثمانين يوماً الماضية منذ تسلمت رئاسة الوزراء، وهو أن أي تأجيل جديد سيضرّ بهذا البلد وسيضرّ بالاتحاد الأوروبي وسيضرّ بالديمقراطية". [رويترز]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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