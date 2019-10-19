سياسة
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أقار: سنستأنف "نبع السلام" حال لم ينسحب الإرهابيون من المنطقة الآمنة
شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار على أن بلاده ستستأنف عملية "نبع السلام" في حال لم ينسحب الإرهابيون من المنطقة الآمنة خلال المهلة المتفق عليها مع الولايات المتحدة.
أقار: سنستأنف "نبع السلام" حال لم ينسحب الإرهابيون من المنطقة الآمنة
أقار:  تنظيم PKK/YPG الإرهابي لا يمثل الأكراد مثلما لا يمثل تنظيم داعش المسلمين / AA
19 أكتوبر 2019

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن بلاده ستستأنف عملية "نبع السلام" في حال لم ينسحب الإرهابيون من المنطقة الآمنة خلال المهلة المتفق عليها مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أقار السبت في ولاية قيصري وسط تركيا.

وقال أقار "إننا علّقنا العملية 5 أيام، وخلال هذه الفترة سيتم إخراج الإرهابيين من المنطقة الآمنة، وجمع أسلحتهم الثقيلة، وتدمير تحصيناتهم ومواقعهم".

وأضاف أنه "في حال لم يتحقق ذلك فإن القوات التركية ستستأنف عمليتها من حيث توقفت"، مشدداً على جاهزية الوحدات العسكرية التركية لمواصلة مهامها.

كما لفت أقار إلى أن تنظيم PKK/YPG الإرهابي لا يمثل الأكراد، مثلما لا يمثل تنظيم داعش المسلمين.

وأشار إلى أن قذائف وصواريخ إرهابيي PKK/YPG استهدفت مدناً وبلدات تركية محاذية للحدود مع سوريا، وأسفرت عن "استشهاد 20 مواطناً تركياً، بينهم أطفال ورضع، إلى جانب إصابة 181 آخرين".

وأضاف أن بلاده تُبدي أهمية كبيرة لحماية المدنيين خلال عملية نبع السلام، وستوفر الحماية لكافة المكونات الدينية والإثنية في المنطقة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، العملية العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بتعليق العملية مؤقتاً، وإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب العناصر الإرهابية خلال 120 ساعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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