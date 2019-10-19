سياسة
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الدفاع التركية: إرهابيو YPG أحرقوا أجهزة مستشفى تل أبيض
قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، السبت، إن إرهابيي تنظيم YPG/PKK أحرقوا عدداً من أجهزة مستشفى مدينة تل أبيض السورية، وهرّبوا جزءاً آخر من المعدات قبل سيطرة القوات التركية والجيش الوطني السوري على المدينة.
الدفاع التركية: إرهابيو YPG أحرقوا أجهزة مستشفى تل أبيض
تعمل تركيا حالياً على استئناف الخدمة في مستشفى مدينة تل أبيض  / وزارة الدفاع التركية
19 أكتوبر 2019

كشفت وزارة الدفاع التركية، السبت، أن إرهابيي تنظيم YPG/PKK أحرقوا أجهزة مستشفى تل أبيض شرق نهر الفرات، شمالي سوريا، وهرّبوا قسماً ثانياً منها.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، السبت، عبر حسابها على تويتر.

وقالت الوزارة: "خلال التدقيقات الرامية إلى استئناف الخدمة بسرعة في مستشفى تل أبيض، تم اكتشاف احتراق أجهزة المستشفى من قبل تنظيم YPG/PKK الإرهابي لجعلها غير قابلة للاستخدام، وتهريب جزء آخر من المعدات من قبل الإرهابيين".

ومع تحرير "تل أبيض" من الإرهاب في اليوم الخامس لعملية نبع السلام، بدأ المدنيون بالعودة إلى منازلهم، وسط تدابير أمنية لضمان سلامتهم.

ويعمل جنود الجيش الوطني السوري، على طمأنة المدنيين في المنطقة، وتقديم ضمانات لهم، من خلال شرح أهداف عملية نبع السلام.

وبدأت تعود الحياة اليومية للسكان في تل أبيض إلى طبيعتها في أجواء من الهدوء والأمن.

وفي يونيو/حزيران 2014، احتل تنظيم داعش الإرهابي مدينة تل أبيض ذات الغالبية العربية، وبعد عام تمكن تنظيم YPG/PKK من السيطرة على المدينة بدعم من القوات الأمريكية.

وقام YPG/PKK الإرهابي بتهجير السكان العرب والتركمان من المدينة بعد السيطرة عليها.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بتعليق العملية مؤقتاً، وإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب العناصر الإرهابية في ظرف 120 ساعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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