صوّت البرلمان البريطاني، السبت، لصالح مشروع قانون يفرض على الحكومة طلب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي لنهاية يناير/كانون الثاني 2020.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن "البرلمان صوّت بأغلبية 322 صوتاً، مقابل 306 أصوات، لصالح مشروع قانون يفرض على حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون طلب تأجيل الخروج لنهاية يناير 2020، حتى إقرار الاتفاق الجديد".

ورداً على ذلك وفي تحدّ للبرلمان، قال مكتب الحكومة البريطانية إن "جونسون لن يطلب تأجيل بريكست، بل سيطلب من زعماء الاتحاد الأوروبي رفض أي تأجيل".

من جانبها، طالبت المفوضية الأوروبية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت باللإسراع في توضيح الخطوة المقبلة في شأن الاستعداد لبريكست بعد أن قرر مجلس العموم إرجاء التصويت على الاتفاق الذي تم التوصل إليه.