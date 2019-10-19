أطلق إرهابيو تنظيم PKK/YPG الإرهابي النار على قوات الجيش الوطني السوري الجمعة في رأس العين، على الرغم من الاتفاق التركي-الأمريكيّ بخصوص المنطقة الآمنة.

واستهدف الإرهابيون عناصر الجيش الوطني السوري بنيران بنادق القناصة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم.

ونُقل العناصر الثلاثة المصابون إلى المستشفى في قضاء جيلان بنار بولاية شانلي أورفا للعلاج.

وفي وقت سابق السبت قالت وزارة الدفاع التركية إن إرهابيي تنظيم PKK/YPG نفّذوا 14 خرقًا خلال آخر 36 ساعة، وسط التزام كامل من القوات المسلَّحة التركية لاتفاق المنطقة الآمنة.

وتوصلت أنقرة وواشنطن الخميس، إلى اتفاق لتعليق عملية نبع السلام العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة في ظرف 120 ساعة.