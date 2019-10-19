سياسة
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رغم اتفاق المنطقة الآمنة.. إرهابيو PKK/YPG يهاجمون الجيش الوطني السوري
استهدف عناصر تنظيم PKK/YPG الإرهابي قوات الجيش الوطني السوري الجمعة في رأس العين، على الرغم من الاتفاق التركي-الأمريكي بخصوص المنطقة الآمنة.
رغم اتفاق المنطقة الآمنة.. إرهابيو PKK/YPG يهاجمون الجيش الوطني السوري
نُقل العناصر الثلاثة المصابون إلى المستشفى في قضاء جيلان بنار / AA
19 أكتوبر 2019

أطلق إرهابيو تنظيم PKK/YPG الإرهابي النار على قوات الجيش الوطني السوري الجمعة في رأس العين، على الرغم من الاتفاق التركي-الأمريكيّ بخصوص المنطقة الآمنة.

واستهدف الإرهابيون عناصر الجيش الوطني السوري بنيران بنادق القناصة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم.

ونُقل العناصر الثلاثة المصابون إلى المستشفى في قضاء جيلان بنار بولاية شانلي أورفا للعلاج.

وفي وقت سابق السبت قالت وزارة الدفاع التركية إن إرهابيي تنظيم PKK/YPG نفّذوا 14 خرقًا خلال آخر 36 ساعة، وسط التزام كامل من القوات المسلَّحة التركية لاتفاق المنطقة الآمنة.

وتوصلت أنقرة وواشنطن الخميس، إلى اتفاق لتعليق عملية نبع السلام العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة في ظرف 120 ساعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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