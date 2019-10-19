سياسة
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"الدفاع" التركية: الإرهابيون نفّذوا 14 خرقاً في المنطقة الآمنة خلال 36 ساعة
قالت وزارة الدفاع التركية السبت، إن إرهابيي PKK/YPG نفّذوا 14 هجوماً/تحرشاً خلال آخر 36 ساعة، وسط التزام كامل من القوات المسلحة التركية لاتفاق المنطقة الآمنة. وأضافت وزارة الدفاع التركية في بيان أن "القوات المسلحة التركية تلتزم الاتفاق تماماً".
"الدفاع" التركية: الإرهابيون نفّذوا 14 خرقاً في المنطقة الآمنة خلال 36 ساعة
توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بتعليق عملية نبع السلام / وزارة الدفاع التركية
19 أكتوبر 2019

قالت وزارة الدفاع التركية السبت، إن إرهابيي PKK/YPG نفّذوا 14 هجوماً/تحرشاً خلال آخر 36 ساعة، وسط التزام كامل من القوات المسلحة التركية لاتفاق المنطقة الآمنة.

وأضافت وزارة الدفاع التركية في بيان أن "القوات المسلَّحة التركية تلتزم بشكل كامل اتفاق المنطقة الآمنة، الذي توصلت إليه تركيا والولايات المتَّحدة في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وأشار البيان إلى أنه "على الرغم من ذلك نفّذت عناصر PKK/YPG الإرهابي 12 هجوماً/تحرشاً في رأس العين، واثنين في منطقة تل تمر، خلال آخر 36 ساعة". وتابع: "تحققنا من استخدام أسلحة خفيفة وثقيلة (صواريخ، وأسلحة مضادة للطائرات والدبابات) في تلك الهجمات/التحرشات". وأكَّد البيان أن "تركيا نسقت لحظيّاً مع الولايات المتَّحدة، من أجل تنفيذ الاتفاق بشكل سليم، واستمرار التهدئة، باستثناء حالات الدفاع عن النفس".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

والخميس توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بتعليق العملية، وأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب العناصر الإرهابية.

جاء ذلك في بيان مشترك يضم 13 مادة، حول شمال شرق سوريا، عقب مباحثات بين الرئيس رجب طيب أردوغان، ومايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، ومباحثات أخرى بين وفدي البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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