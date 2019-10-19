سياسة
2 دقيقة قراءة
نصر الله: لا نؤيّد استقالة الحكومة اللبنانية
قال الأمين العامّ لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن الحزب لا يؤيد استقالة الحكومة إثر الاحتجاجات الشعبية التي عمّت أنحاء لبنان. وأضاف نصر الله أنه يدعم الحكومة الحالية، "ولكن بروح جديدة ومنهجية جديدة".
نصر الله: لا نؤيّد استقالة الحكومة اللبنانية
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن جماعته لا تؤيد استقالة الحكومة / AP
19 أكتوبر 2019

قال الأمين العامّ لحزب الله اللبناني حسن نصر الله السبت، إن الحزب لا يؤيّد استقالة الحكومة إثر الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي عمّت أنحاء لبنان، وصرح قائلاً إن "البلاد أمامها وقت ضيّق لحل الأزمة الاقتصادية".

وأضاف نصر الله أنه يدعم الحكومة الحالية، "ولكن بروح جديدة ومنهجية جديدة".

مشيراً إلى أن الاحتجاجات المستمرة تُظهِر أن الطريق للخروج من هذه الأزمة ليس بفرض ضرائب ورسوم جديدة على الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وحذّر نصر الله قائلاً: "عند فرض ضرائب جديدة على الفقراء سننزل إلى الشارع".

واندلعت الأربعاء تظاهرات شارك فيها آلاف من اللبنانيين في عدة نقاط من مدينة بيروت ومدن أخرى، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة، لكن الحكومة أعلنت الخميس تراجعها عن قرار فرض ضرائب على خدمة واتساب، إلا أن مطالب المتظاهرين تصاعدت الجمعة، وطالبوا بإسقاط الحكومة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us