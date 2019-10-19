قال الأمين العامّ لحزب الله اللبناني حسن نصر الله السبت، إن الحزب لا يؤيّد استقالة الحكومة إثر الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي عمّت أنحاء لبنان، وصرح قائلاً إن "البلاد أمامها وقت ضيّق لحل الأزمة الاقتصادية".

وأضاف نصر الله أنه يدعم الحكومة الحالية، "ولكن بروح جديدة ومنهجية جديدة".

مشيراً إلى أن الاحتجاجات المستمرة تُظهِر أن الطريق للخروج من هذه الأزمة ليس بفرض ضرائب ورسوم جديدة على الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وحذّر نصر الله قائلاً: "عند فرض ضرائب جديدة على الفقراء سننزل إلى الشارع".

واندلعت الأربعاء تظاهرات شارك فيها آلاف من اللبنانيين في عدة نقاط من مدينة بيروت ومدن أخرى، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة، لكن الحكومة أعلنت الخميس تراجعها عن قرار فرض ضرائب على خدمة واتساب، إلا أن مطالب المتظاهرين تصاعدت الجمعة، وطالبوا بإسقاط الحكومة.