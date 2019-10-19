تواجه خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لخروج بريطانيا من الاتِّحاد الأوروبيّ (بريكست) ما يُتوقع أن يكون تصويتاً متقارباً أو محتدماً للغاية، في الوقت الذي يستعدّ فيه البرلمان البريطاني لأول جلسة السبت منذ حرب فوكلاند عام 1982.

ويصوّت البرلمانيون على خطة خروج جديدة اتفقت عليها الحكومة البريطانية ودول الاتِّحاد الأوروبيّ السبع والعشرون الأخرى في قمة الخميس الماضي.

ويأمل جونسون أن ينجح في الحصول على دعم البرلمان المنقسم للاتفاق، بعد فشل رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ثلاث مرات في دفع المشرعين إلى إقرار خطتها.

ولا يتمتع جونسون بأغلبية برلمانية في هذا السياق، لكنه يأمل في جذب بعض المشرعين من حزب العمال المعارض إلى جانبه.

وقال رئيس الوزراء في صحيفة ذا صن السبت إن التصويت لصالح الخطة سيُنهِي "فصلاً مؤلماً في تاريخنا".