سياسة
1 دقيقة قراءة
برلمان بريطانيا يعقد جلسة نادرة لتصويت محتدم على "بريكست"
يصوِّت البرلمانيون البريطانيون على خطة خروج جديدة اتفقت عليها الحكومة البريطانية ودول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون الأخرى في قمة الخميس الماضي.
برلمان بريطانيا يعقد جلسة نادرة لتصويت محتدم على "بريكست"
يأمل جونسون أن ينجح في الحصول على دعم البرلمان المنقسم للاتفاق / AFP
19 أكتوبر 2019

تواجه خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لخروج بريطانيا من الاتِّحاد الأوروبيّ (بريكست) ما يُتوقع أن يكون تصويتاً متقارباً أو محتدماً للغاية، في الوقت الذي يستعدّ فيه البرلمان البريطاني لأول جلسة السبت منذ حرب فوكلاند عام 1982.

ويصوّت البرلمانيون على خطة خروج جديدة اتفقت عليها الحكومة البريطانية ودول الاتِّحاد الأوروبيّ السبع والعشرون الأخرى في قمة الخميس الماضي.

ويأمل جونسون أن ينجح في الحصول على دعم البرلمان المنقسم للاتفاق، بعد فشل رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ثلاث مرات في دفع المشرعين إلى إقرار خطتها.

ولا يتمتع جونسون بأغلبية برلمانية في هذا السياق، لكنه يأمل في جذب بعض المشرعين من حزب العمال المعارض إلى جانبه.

وقال رئيس الوزراء في صحيفة ذا صن السبت إن التصويت لصالح الخطة سيُنهِي "فصلاً مؤلماً في تاريخنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us