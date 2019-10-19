سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 19 أكتوبر/تشرين الأول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 19 أكتوبر/تشرين الأول 2019
الحريري يمهل شركاءه 72 ساعة لدعم الإصلاحات في لبنان / AA
19 أكتوبر 2019

أهم الأحداث:

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يمهل شركاءه 72 ساعة لدعم الإصلاحات في لبنان، وأردوغان يؤكد أن "نبع السلام" ستتواصل بحزم إذا لم تلتزم واشنطن بوعودها.

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      الحريري يمهل شركاءه 72 ساعة لدعم الإصلاحات في لبنان

        أمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الجمعة، شركاءه في الحكومة 72 ساعة لدعم الإصلاحات في لبنان متهماً بعضهم بتعطيل عمله، وذلك تزامناً مع موجة تظاهرات ضخمة تشهدها البلاد ضد الطبقة السياسية والتدهور الاقتصادي. [TRT عربي]

        وقال الحريري في كلمة متلفزة: "أنا شخصياً منحت نفسي وقتاً قصيراً جداً، إما يعطينا شركاؤنا في التسوية والحكومة جواباً واضحاً وحاسماً ونهائياً يقنعني أنا واللبنانيين والمجتمع الدولي (...) بأن لدى الجميع قراراً بالإصلاح أو يكون لديّ كلام آخر". وأضاف "أعود وأقول مهلة قصيرة جداً.. 72 ساعة". [TRT عربي]

        وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: "غضب اللبنانيين رد فعل طبيعي على فشل الأطراف السياسية في حل الأزمات الاقتصادية"، وأكد أن "البلاد تمر بظرف عصيب ليس له سابقة في تاريخ لبنان". وقال الحريري إنه "مع التحرك السلمي للتعبير عن مشاكل اللبنانيين"، منوهاً بضرورة تغيير القوانين القديمة التي لا تتناسب مع الواقع الحالي في لبنان". [TRT عربي]

        أردوغان: "نبع السلام" ستتواصل بحزم إذا لم تلتزم واشنطن بوعودها

          قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "عملية نبع السلام بشمال سوريا، ستتواصل بحزم أكبر في نهاية مهلة الـ120 ساعة، إذا لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بوعودها في هذا الخصوص". [TRT عربي]

          وأشار الرئيس التركي خلال استقباله ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في إسطنبول، إلى أن القوات المسلحة التركية لن تغادر المنطقة "لأن ضمان الأمن هناك يتطلب ذلك"، مؤكداً أن تركيا نفذت عملية نبع السلام بدقة وحرص قلّ نظيرهما في العالم من جميع الجوانب. [الأناضول]

          وأوضح أردوغان أن السيطرة فُرِضت على مساحة 1360 كيلومتراً شمالي سوريا، منذ انطلاق عملية نبع السلام، كما جرى تحييد 750 إرهابياً. [الأناضول]

          مصدر:TRT عربي
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