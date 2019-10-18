أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، تَمكُّنها من "إسقاط طائرة مسيَّرة إماراتية" داعمة لقوات خليفة حفتر بمدينة مصراتة.

وأضافت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق في بيان، أن دفاعاتها الجوية تمكّنت من إسقاط الطائرة بمنطقة طمينة شرق مصراتة 200 كيلومتر شرق طرابلس الخميس، عقب قصفها عدة مواقع مدنية داخل المدينة دون الحديث عن خسائر.

في السياق ذاته أفاد مراسل وكالة الأناضول أن طيراناً حربياً تابعاً لحفتر استهدف صباح الجمعة، مقر معسكر الإمداد في بلدة الكريمية جنوب طرابلس، فيما تشهد محاور القتال الأخرى هدوءاً نسبياً.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قدّمت حكومة الوفاق شكوى ضد الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي، بتهمة "العدائية ودعم محاولات الانقلاب على الحكومة الشرعية". واتهمت حكومة الوفاق "الطيران الإماراتي المسيّر" بقصف أهداف "مدنية حيوية" في مدينة سرت (450 كيلومتراً شرق طرابلس)، دعماً لقوات الشرق بقيادة حفتر. وتلتزم الإمارات الصمت تجاه تلك الاتهامات.

وتشنّ قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً متعثراً للسيطرة على العاصمة طرابلس.