سياسة
2 دقيقة قراءة
قوات الوفاق الليبية تعلن إسقاط طائرة إماراتية مسيَّرة بمصراتة
أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، تمكُّنها من "إسقاط طائرة مسيَّرة إماراتية" داعمة لقوات خليفة حفتر بمدينة مصراتة، عقب قصفها مواقع مدنية داخل المدينة دون الحديث عن خسائر.
قوات الوفاق الليبية تعلن إسقاط طائرة إماراتية مسيَّرة بمصراتة
قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن إسقاط طائرة مسيّرة إماراتية داعمة لقوات حفتر في مصراتة / Reuters
18 أكتوبر 2019

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، تَمكُّنها من "إسقاط طائرة مسيَّرة إماراتية" داعمة لقوات خليفة حفتر بمدينة مصراتة.

وأضافت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق في بيان، أن دفاعاتها الجوية تمكّنت من إسقاط الطائرة بمنطقة طمينة شرق مصراتة 200 كيلومتر شرق طرابلس الخميس، عقب قصفها عدة مواقع مدنية داخل المدينة دون الحديث عن خسائر.

في السياق ذاته أفاد مراسل وكالة الأناضول أن طيراناً حربياً تابعاً لحفتر استهدف صباح الجمعة، مقر معسكر الإمداد في بلدة الكريمية جنوب طرابلس، فيما تشهد محاور القتال الأخرى هدوءاً نسبياً.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قدّمت حكومة الوفاق شكوى ضد الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي، بتهمة "العدائية ودعم محاولات الانقلاب على الحكومة الشرعية". واتهمت حكومة الوفاق "الطيران الإماراتي المسيّر" بقصف أهداف "مدنية حيوية" في مدينة سرت (450 كيلومتراً شرق طرابلس)، دعماً لقوات الشرق بقيادة حفتر. وتلتزم الإمارات الصمت تجاه تلك الاتهامات.

وتشنّ قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً متعثراً للسيطرة على العاصمة طرابلس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us