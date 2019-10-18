ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرين اللذين استهدفا مسجداً بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان الجمعة، إلى 62 قتيلًا، حسب مسؤول حكومي.

ونقلت قناة طلوع نيوز المحلية عن عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم ننغرهار، قوله إن "حصيلة القتلى بلغت 62 شخصاً، فضلاً عن إصابة 60 آخرين".

وفي وقت سابق من الجمعة، أُعلِن عن مقتل 18 وإصابة 59 آخرين قبل الكشف عن الحصيلة الجديدة.

وأدان صديق صديقي المتحدث باسم الرئيس أشرف غني، الهجوم وحمّل طالبان مسؤولية استهداف المدنيين. فيما نفت الحركة مسؤوليتها عن الهجوم، وفقاً للقناة ذاتها.