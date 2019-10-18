سياسة
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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرَي المسجد شرقي أفغانستان إلى 62 قتيلاً
قال عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار الأفغانية إن حصيلة ضحايا الهجومين اللذين استهدفا الجمعة، مسجداً في الولاية بلغت 62 قتيلاً و60 مصاباً، وفقاً لقناة طلوع نيوز المحلية.
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرَي المسجد شرقي أفغانستان إلى 62 قتيلاً
حصيلة ضحايا التفجيرين اللذين استهدفا مسجداً بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان ترتفع إلى 62 قتيلًا و60 مصاباً / AA
18 أكتوبر 2019

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرين اللذين استهدفا مسجداً بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان الجمعة، إلى 62 قتيلًا، حسب مسؤول حكومي.

ونقلت قناة طلوع نيوز المحلية عن عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم ننغرهار، قوله إن "حصيلة القتلى بلغت 62 شخصاً، فضلاً عن إصابة 60 آخرين".

وفي وقت سابق من الجمعة، أُعلِن عن مقتل 18 وإصابة 59 آخرين قبل الكشف عن الحصيلة الجديدة.

وأدان صديق صديقي المتحدث باسم الرئيس أشرف غني، الهجوم وحمّل طالبان مسؤولية استهداف المدنيين. فيما نفت الحركة مسؤوليتها عن الهجوم، وفقاً للقناة ذاتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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