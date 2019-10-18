سياسة
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قيس سعيّد يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لتونس الأربعاء
أعلنت السلطات التونسية عقد الجلسة العامة المخصصة لأداء الرئيس المنتخب قيس سعيّد اليمين الدستورية الأربعاء المقبل.
قيس سعيّد يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لتونس الأربعاء
أعلنت السلطات التونسية عقد الجلسة العامة المخصصة لأداء الرئيس المنتخب قيس سعيّد / Reuters
18 أكتوبر 2019

أعلنت السلطات التونسية عقد الجلسة العامة المخصصة لأداء الرئيس المنتخب قيس سعيّد اليمين الدستورية الأربعاء المقبل.

وأفاد بيان صادر عن مجلس نواب الشعب الجمعة، بأن "مكتب البرلمان، نظر في القرار الوارد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية 2019، وقرر عقد الجلسة العامة المخصصة لأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية الأربعاء القادم".

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رسمياً الخميس، فوز سعيّد برئاسة الجمهورية، بعد حصوله على 72.71% من أصوات الناخبين، حتى يقوم مكتب البرلمان بتحديد موعد للجلسة العامة لأداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية في أجل أقصاه 10 أيام.

وتمثل انتخابات الرئاسة خطوة جديدة على مسار انتقال ديمقراطي سلس تشهده تونس، واستثناءً مقارنة بدول عربية أخرى، شهدت أيضاً احتجاجات شعبية أطاحت بأنظمتها الحاكمة، بينها مصر وليبيا واليمن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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