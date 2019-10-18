قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الخميس، إنها تسلمت من السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، عرضاً استثمارياً لإعادة إعمار مطار الموصل.

وذكرت الأمانة، في بيان لها أن الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، تسلم، الخميس، من السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، العرض الاستثماري الخاص بإعادة تأهيل مطار الموصل الدولي.

ونقل البيان عن الغزي، تأكيده على "أهمية الإسراع بتسليم العرض بشكل رسمي إلى الحكومة العراقية، ليتسنى للجان الفنية المختصة دراسة العرض والمخططات والتصاميم التي تقدمت بها شركتا كاليون وكورك التركيتان، لإعادة تأهيل مطار الموصل وإحالتها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار خلال فترة أقصاها 7 أيام".

مشيراً إلى أن "تنفيذ المشروع سيسهم في تشغيل مجموعة كبيرة من الأيدي العاملة".

فيما نقل البيان عن السفير التركي قوله إن "فترة الإنجاز للمرحلة الأولى ستمتد 6 أشهر، وفق العرض المقدم". لافتاً إلى أن التصاميم الموضوعة، راعت محورين أساسيين، هما جودة المواصفات الفنية والتقنية في الإنشاء.

وكان مطار الموصل، الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1920، قد تعرض للتدمير أثناء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل شمالي البلاد عام 2014 والعمليات العسكرية اللاحقة لطرد التنظيم في 2017.