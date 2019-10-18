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الجانبان التركي والأمريكي يتوصلان إلى اتفاق حول المنطقة الآمنة في سوريا يقضي بتعليق نبع السلام 120 يوماً، والاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوصلان إلى اتفاق بريكست جديد.

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تعليق "نبع السلام" 120 يوماً.. اتفاق أمريكي تركي حول المنطقة الآمنة في سوريا

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الخميس، إن بلاده اتفقت مع تركيا على وقف لإطلاق النار في سوريا لمدة 120 ساعة تؤمِّن خلالها واشنطن انسحاب عناصر تنظيم PKK/YPG الإرهابي بعمق 20 ميلاً بعيداً عن الحدود التركية. [TRT عربي]

أعلن ترمب في كلمة متلفزة ألقاها من ولاية تكساس الأمريكية أن "العقوبات على تركيا لن تكون أمراً ضرورياً الآن"، مضيفاً "أقدّر ما قامت به تركيا وأكنّ الكثير من الاحترام للرئيس أردوغان". وأضاف الرئيس الأمريكي أن "هذا يوم عظيم وأنا فخور بالولايات المتحدة لوقوفها بجانبي في اتباع طريق ضروري ولكنه غير تقليدي إلى حد ما". [TRT عربي]

من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن ما اتُّفِق عليه "ليس وقفاً لإطلاق النار، فالهدنة لا تُعقد سوى بين جانبين يتمتعان بالمشروعية فقط"، مضيفاً: "أوقفنا العملية فقط من أجل مغادرة التنظيمات الإرهابية المنطقة الآمنة، وعند انسحاب العناصر الإرهابية فقط يمكن الحديث عن وقف عملية نبع السلام". [TRT عربي]

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوصلان إلى اتفاق بريكست جديد

قدّم زعماء الاتحاد الأوروبي الخميس، بالإجماع دعمهم لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووضعوا عبء المسؤولية على رئيس الوزراء بوريس جونسون لتأمين موافقة البرلمان البريطاني على الصفقة في تصويت يجري خلال يومين. [رويترز]

وقال جونسون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: "حان الوقت الآن لإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثمَّ العمل معاً على بناء شراكتنا المستقبلية، والتي أعتقد أنها يمكن أن تكون إيجابية بشكل لا يُصدَّق لكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي“. [رويترز]

ووصف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق جديد للخروج، بأنه"اتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهو دليل على التزامنا بإيجاد حلول"، موصياً بإقرار الاتفاق في قمة الاتحاد الأوروبي. [TRT عربي]