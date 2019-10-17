شدد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الخميس، على ضرورة العودة العاجلة للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها من عدن.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حالياً بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال المسؤول الأممي لأعضاء المجلس: "كنت حذّرتكم مراراً خلال الشهور الماضية من المخاطر التي يواجها هذا البلد وانزلاقه في نزاع إقليمي".

وأضاف: "بدا لي مؤخراً وجود بارقة أمل للشعب اليمني ولكنها هشّة وضعيفة ولذا يتعين علينا أن نتعامل معها بحذر".

وأوضح غريفيث أن بارقة الأمل تتمثل في "إطلاق سراح بعض المعتقلين والأسرى الذي طال انتظاره، والسماح بوصول سفن الوقود إلى مدينة الحديدة (غرب) والمساعدات المقدمة في الدريهمي (غربي مدينة الحديدة)".

ووافقت الحكومة اليمنية الثلاثاء، على دخول 10 سفن محملة بمشتقات نفطية، قالت: إن الحوثيين تسببوا في عرقلة دخولها إلى ميناء الحديدة.

وأردف المسؤول الأممي بأن "هذه كلها بوادر أمل صغيرة لكنها مهمة لنا ويمكننا البناء عليها، إذ أبدت الأطراف التزامها ببعض التدابير التي من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين"، واستدرك "لن تكون لدينا أوهام بشأن التحديات والصعوبات المقبلة".

وتابع: "في الحديدة لا تزال عملية انتشار القوات تشكل محور التركيز الأساسي، إذ أدّى إنشاء مركز العمليات المشتركة مع طرفي النزاع إلى انخفاض ملموس في انتهاكات وقف إطلاق النار".

ومنذ أكثر من أسبوعين، تعيش المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أزمة خانقة في المشتقات النفطية، ما أدّى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير وظهور السوق السوداء التي تُباع فيها هذه المواد بضعف سعرها الرسمي، حسب مراسل الأناضول.

وبشكل متكرر تتهم جماعة الحوثي التحالف العربي والحكومة اليمنية، باحتجاز السفن النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين، فيما حمّلت الحكومة في أوقات سابقة جماعة الحوثي، مسؤولية عدم وصول السفن بوقتها، لعدم التزامها بضوابط استيراد الوقود الذي تشرف عليه اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية.