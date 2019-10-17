سياسة
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الدفاع التركية: الخطابات المتعلقة بفرض العقوبات لا تتطابق مع روح الناتو
قالت وزارة الدفاع التركية في بيان الخميس، إن الخطابات المتعلقة بفرض عقوبات على تركيا لا تتطابق مع روح حلف شمال الأطلسي "الناتو" القائم منذ 70 عاماً.
الدفاع التركية: الخطابات المتعلقة بفرض العقوبات لا تتطابق مع روح الناتو
أكدت وزارة الدفاع أن عملية نبع السلام شمالي سوريا تتواصل بنجاح كما هو مخطط لها / وزارة الدفاع التركية
17 أكتوبر 2019

أكدت وزارة الدفاع التركية الخميس، أن "الخطابات المتعلقة بفرض عقوبات على تركيا لا تتطابق مع روح حلف شمال الأطلسي "الناتو" القائم منذ 70 عاماً".

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عملية نبع السلام تتواصل بنجاح كما هو مخطط لها. وأضاف البيان أن حماية تركيا وحدودها وشعبها أمر أساسي في العملية.

وشدد على ضرورة إخراج تنظيم PKK/YPG الإرهابي خارج المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

وأكد أن مكافحة تنظيم داعش الإرهابي ستتواصل دون توقف.

وأوضح أن العملية (نبع السلام) تهدف إلى توفير العودة الآمنة والطوعية للأشقاء السوريين إلى منازلهم وأراضيهم.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية للقضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

مصدر:TRT عربي
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