سياسة
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الجيش التركي يوزع مساعدات إنسانية على سكان تل أبيض
أعلنت وزراة الدفاع التركية في حسابها على تويتر الخميس، توزيع مساعدات إنسانية على سكان مدينة تل أبيض السورية بعد تحريرها من تنظيم PKK/YPG الإرهابي.
الجيش التركي يوزع مساعدات إنسانية على سكان تل أبيض
الجيش التركي يوزع مساعدات إنسانية على سكان منطقة تل أبيض بعد تحريرها / AA
17 أكتوبر 2019

وزع الجيش التركي مساعدات إنسانية على سكان منطقة تل أبيض بعد تحريرها من إرهابيي PKK/YPG، في إطار عملية نبع السلام الجارية شمالي سوريا، لتطهيرها من الإرهاب وإنشاء منطقة آمنة.

ونشرت وزارة الدفاع التركية الخميس في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو يقوم فيه جنود الجيش التركي بتوزيع مساعدات إنسانية على سكان منطقة تل أبيض، بعد أن وفرها الهلال الأحمر التركي.

وأرفقت الوزارة مع الفيديو عبارة "أشقاءنا السوريين لا تخافوا، الاضطهاد ينتهي! الآن العالم بأسره سوف يشاهد الوجه المبتسم للأطفال الأبرياء".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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