وزع الجيش التركي مساعدات إنسانية على سكان منطقة تل أبيض بعد تحريرها من إرهابيي PKK/YPG، في إطار عملية نبع السلام الجارية شمالي سوريا، لتطهيرها من الإرهاب وإنشاء منطقة آمنة.

ونشرت وزارة الدفاع التركية الخميس في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو يقوم فيه جنود الجيش التركي بتوزيع مساعدات إنسانية على سكان منطقة تل أبيض، بعد أن وفرها الهلال الأحمر التركي.

وأرفقت الوزارة مع الفيديو عبارة "أشقاءنا السوريين لا تخافوا، الاضطهاد ينتهي! الآن العالم بأسره سوف يشاهد الوجه المبتسم للأطفال الأبرياء".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.