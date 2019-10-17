سياسة
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مصرع 35 من جنسيات آسيوية وعربية إثر حادث مروري في السعودية
توفي 35 شخصاً من جنسيات آسيوية وعربية، في حادث مروري في المدينة المنورة غربي السعودية إثر اصطدام حافلة كانت تُقلّ 39 شخصاً من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة، حسب وسائل إعلام سعودية.
مصرع 35 من جنسيات آسيوية وعربية إثر حادث مروري في السعودية
أفاد موقع "سبق" الإخباري السعودي أن الحافلة كانت تقل معتمرين من جنسيات مختلفة
17 أكتوبر 2019

أعلنت السعودية، مساء الأربعاء، وفاة 35 شخصاً من جنسيات آسيوية وعربية إثر حادث مروري في المدينة المنورة غربي المملكة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) إن "حافلة خاصة مُستأجرة تنقل 39 شخصاً من جنسيات آسيوية وعربية (لم تحدد) اصطدمت بمعدة ثقيلة في المدينة المنورة".

وأسفر الحادث المروري عن مصرع 35 شخصاً وإصابة 4 آخرين، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك، حسب المصدر ذاته.

وأفاد موقع "سبق" الإخباري السعودي، أن الحافلة كانت تقل معتمرين من جنسيات مختلفة.

ولم تقدم السلطات السعودية سبباً للتصادم، فيما يشهد هذا التوقيت سنوياً توافد أعداد كبيرة من المعتمرين من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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