سياسة
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ترمب يصف زعيمة مجلس النواب بالجنون عقب اجتماع حول الوضع في سوريا
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إن أسماء رفيعة المستوى من الحزب الديمقراطي غادرت وهي غاضبة اجتماعاً مصغراً ومغلقاً حول الوضع في سوريا، جمع بين الديمقراطيين والجمهوريين في البيت الأبيض، واصفاً زعيمة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالجنون.
ترمب يصف زعيمة مجلس النواب بالجنون عقب اجتماع حول الوضع في سوريا
الرئيس&nbsp;الأمريكي دونالد ترمب وصف زعيمة مجلس النواب&nbsp;بالمجنونة&nbsp; / AFP
17 أكتوبر 2019

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إن أسماء رفيعة المستوى من الحزب الديمقراطي، غادرت وهي غاضبة اجتماعاً مصغراً ومغلقاً حول الوضع في سوريا، جمع بين الديمقراطيين والجمهوريين في البيت الأبيض، الأربعاء.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات، تتضمن صوراً التُقطت خلال الاجتماع، نشرها على حسابه الشخصي بموقع تويتر، حيث ذيّلها بتعليقات وضح فيها مضمون كل صورة.

وجمعت الصور التي نشرها ترمب كلاً من زعيمة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيني هوير وعلق عليها قائلاً، هل تعتقد أنهم يحبونني؟

وفي تغريدة تالية نشر ترمب صورة لبيلوسي وهي تتحدث واقفة وقال أسفلها "العصبية بيلوسي تحولت إلى مجنونة من العصبية".

وفي التغريدة الثالثة نشر ترمب صورة لمقعدي بيلوسي، وشومر وهما شاغران، وعلق قائلاً "الديمقراطيون، وبيلوسي وشومر غادروا قاعة الاجتماع في شدة الغضب دون فعل أي شيء".

أما في التغريدة الأخيرة قال ترمب "بيلوسي بحاجة إلى مساعدة عاجلة، فهي إما لديها مشاكل مع جيرانها الذين يسكنون فوقها وإما أنها لا تحب هذا البلد العظيم".

مضيفاً "لقد تحولت إلى مجنونة في اجتماع اليوم بالبيت الأبيض بسبب العصبية. ومن المؤسف مشاهدة هذا الوضع. لذلك ادعوا من أجلها إنها إنسانة مريضة للغاية".

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، قرار بيلوسي الانسحاب بأنه "محير ولكن غير مفاجئ".

وأضافت في بيان على موقع تويتر أن القادة الجمهوريين المتبقين، بعدما اختار الديمقراطيون الخروج، عقدوا اجتماعاً مثمراً".

وعقب الاجتماع أدلت بيلوسي، وشومر بتصريحات صحفية في البيت الأبيض، قال فيها الأخير "لقد كان ترمب مهيناً لبيلوسي بشكل كبير لكنها حافظت على هدوئها، غير أنه قال إنها سياسية من الدرجة الثالثة.

فيما قالت بيلوسي إن ترمب انفجر غضباً من مشروع القرار الذي أقره الكونغرس، وأدان قرار انسحاب القوات التركية من سوريا، مضيفة "أقولها وكلي أسف لقد شاهدنا تحول ترمب للجنون غضباً".

وناقش الاجتماع المذكور آخر التطورات على الساحة السورية، وعملية نبع السلام العسكرية التي تشنها تركيا شمالي البلاد لدحر التنظيمات الإرهابية، وإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة.

ووافق مجلس النواب، حيث يهيمن الديمقراطيون، بأغلبية 354 صوتاً، ورفض 60 على مشروع قرار يندد بقرار ترمب الانسحاب من شمالي شرقي سوريا، بسبب عملية نبع السلام التركية.

وكان الجيش التركي قد أطلق، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية نبع السلام، بمشاركة الجيش الوطني السوري في منطقة شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا، لتأمين الحدود التركية وتطهير المنطقة من إرهابيي PKK/YPG وتنظيم داعش الإرهابي، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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