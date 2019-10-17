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أردوغان يقول إن تركيا تريد تسليم منبج لأصحابها ولا ترغب في البقاء هناك، والرئاسة التركية تعلن أن أردوغان يستقبل الخميس وفداً أمريكياً برئاسة مايك بنس.

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أردوغان: نريد تسليم منبج لأصحابها ولا نرغب في البقاء هناك

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ما تريده بلاده هو تسليم منبج السورية لأصحابها. مضيفاً: "لا أريد التفكير في احتمال وجود اتفاق بين النِّظام السوري وقسد (حول منبج)، لأن لدينا اتفاقاً سابقاً مع روسيا حول هذه المنطقة". [TRT عربي]

ولفت الرئيس التركي إلى أن "قسد" اسم مختلف يستخدمه التنظيم الإرهابي PKK/YPG في شرقي الفرات. [TRT عربي]

وأشار أردوغان في كلمة له أمام كتلة العدالة والتنمية في البرلمان التركي، إلى أن "عملية نبع السلام مستمرة في تحقيق النجاحات"، منبهاً إلى أن بعض الدول التي كانت شريكة لتركيا في مواجهة الإرهاب باتت "تُظهِر ازدواجية في التعامل". [TRT عربي]

الرئاسة التركية: أردوغان يستقبل الخميس وفداً أمريكياً برئاسة مايك بنس

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيستقبل الخميس، وفداً أمريكياً برئاسة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في العاصمة التركية أنقرة. [TRT عربي]

جاء ذلك على لسان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر. [TRT عربي]

وأوضح ألطون أن الوفد الأمريكي وصل إلى تركيا وأنه سيلتقي الرئيس أردوغان الخميس. [TRT عربي]