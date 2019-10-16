سياسة
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"الدفاع" التركية تعلن تحييد 653 إرهابياً خلال عملية نبع السلام
في اليوم الثامن لعملية نبع السلام، أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء، تحييد 653 إرهابياً من تنظيم PKK/YPG الإرهابي خلال عملية نبع السلام الجارية بشمال شرق سوريا.
"الدفاع" التركية تعلن تحييد 653 إرهابياً خلال عملية نبع السلام
وزارة الدفاع التركية: تحييد 653 عنصراً من تنظيم PKK/YPG الإرهابي خلال عملية نبع السلام
16 أكتوبر 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء، تحييد 653 عنصراً من عناصر تنظيم PKK/YPG الإرهابي خلال عملية نبع السلام الجارية بشمال شرق سوريا.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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