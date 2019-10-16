سياسة
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الرئاسة التركية: أردوغان يستقبل الخميس وفداً أمريكياً برئاسة مايك بنس
أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الأربعاء، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيستقبل الخميس، وفداً أمريكياً برئاسة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في العاصمة أنقرة.
الرئاسة التركية: أردوغان يستقبل الخميس وفداً أمريكياً برئاسة مايك بنس
الرئاسة التركية تعلن وصول وفد أمريكي برئاسة مايك بنس للقاء الرئيس أردوغان الخميس / AA
16 أكتوبر 2019

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيستقبل الخميس، وفداً أمريكياً برئاسة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في العاصمة التركية أنقرة.

جاء ذلك على لسان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر.

وأوضح ألطون أن الوفد الأمريكي وصل إلى تركيا وأنه سيلتقي الرئيس أردوغان الخميس.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنّه أوفد نائبه مايك بنس ووزير خارجيته مايك بومبيو إلى تركيا، لمناقشة بحث الوقف الفوري لإطلاق النار شمالي سوريا.

والأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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