أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيستقبل الخميس، وفداً أمريكياً برئاسة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في العاصمة التركية أنقرة.

جاء ذلك على لسان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر.

وأوضح ألطون أن الوفد الأمريكي وصل إلى تركيا وأنه سيلتقي الرئيس أردوغان الخميس.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنّه أوفد نائبه مايك بنس ووزير خارجيته مايك بومبيو إلى تركيا، لمناقشة بحث الوقف الفوري لإطلاق النار شمالي سوريا.

والأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إليها.